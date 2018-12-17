Ожидаем, что цены российских евробондов сохранятся пока на текущем уровне - Промсвязьбанк

"Доходность российских евробондов в пятницу снизилась, следуя за "бенчмарком". Композитный индекс PMI, характеризующий деловую активность в США в декабре составил 53,6%, продолжив снижаться седьмой месяц подряд. Текущее значение индекса является минимальным с мая 2017 г. Замедление американской экономики усиливает ожидания инвесторов о том, что повышение ставки ФРС также замедлится. Решение ФРС по ставке и комментарии Центробанка по дальнейшей траектории ставок будет опубликовано 19 декабря, что определит дальнейшую динамику российских евробондов. Ожидаем, что до решения ФРС по ставке инвесторы будут занимать выжидательную позицию, и цены российских евробондов сохранятся на текущем уровне. Если прогнозы ФРС по повышению базовой ставке в 2019 г. будут более мягкими, то это может способствовать снижению доходности российских десятилетних евробондов на 5–10 б.п. до конца года", - указывает аналитик Промсвязьбанка Дмитрий Монастыршин.