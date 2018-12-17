Котировки Brent продолжат находиться в диапазоне 60-62 долл./барр. - Промсвязьбанк

"Нефть торгуется около отметки 60 долл./барр. несмотря на риск возникновения дефицита предложения в начале следующего года. Отсутствие спроса на рисковые активы не позволяет ценам перейти к росту. Котировки Brent продолжат находиться в диапазоне 60-62 долл./барр.", - считает аналитик Промсвязьбанка Владимир Лящук.