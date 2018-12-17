Если не брать в расчёт политические риски, то предстоящие торги акциями в России должны начаться нейтрально - "Открытие Брокер"

"Ситуация на внешних рынках перед стартом торгов в России нейтральная. Однако у отечественных инвесторов могут появиться собственные поводы для беспокойства. Washington Post пишет о содержании специального отчёта, который подготовлен для сенатского Комитета по разведке. Согласно документу, РФ использовала все возможные социальные сети для оказания влияния на избирателей США, дабы убедить их в пользу Д. Трампа и республиканской партии. Хотя ещё на прошлой неделе глава Google говорил, что однозначно можно говорить лишь о вмешательстве на уровне $4,7 тыс. Правы выводы доклада или нет, но поводом для очередных заявлений противников Трампа они станут, а значит, и основанием для каких-либо действий против РФ. Нефть торговалась без существенной волатильности, азиатские рынки также удерживались от резких движений. Если не брать в расчёт политические риски, то предстоящие торги в России должны начаться нейтрально", - отмечает ведущий аналитик "Открытие Брокер" Андрей Кочетков.