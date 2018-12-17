Диапазон 66-67 руб./долл. пока по-прежнему сохраняет актуальность - Промсвязьбанк

"Само по себе поднятие ставки на 25 пунктов, на наш взгляд, не является каким-либо значимым фактором для рубля. Вероятно, если говорить о влиянии действий ЦБ на валютный курс, то гораздо более весомое значение имеет вопрос покупок иностранной валюты в рамках бюджетного правила, но здесь инвесторы уже получали информацию об ожидаемом возобновлении операций с 15 января, а в пятницу ЦБ только официально подтвердил это своим информационным сообщением. В последнее время в СМИ встречаются предположения о том, что покупки валюты со стороны ЦБ могут изначально происходить в чуть более низком объеме, но, на наш взгляд, вряд ли этот сценарий вероятен. Бюджетное правило представляют собой достаточно четкую процедуру, отход от которой может быть обусловлен только действительно значимыми факторами (например, как весомое ослабление российской валюты в августе-сентябре). Более того, счет текущих операций РФ в первом квартале сезонно силен и будет перекрывать объем покупок валюты в рамках бюджетного правила. Таким образом, серьезных рисков для рубля непосредственно от возобновления операций на горизонте первого квартала следующего года не видим. В краткосрочной перспективе диапазон 66-67 руб./долл. пока по-прежнему сохраняет актуальность", - отмечает специалист Промсвязьбанка Михаил Поддубский.