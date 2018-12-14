Российские активы закончили неделю на минорной ноте - Промсвязьбанк

"В пятницу российский фондовый рынок возобновил снижение, чему поспособствовал ситуация на внешних площадках, - отмечает главный аналитик Промсвязьбанка Богдан Зварич. - Поводом к падению могла стать слабая макроэкономическая статистика по промпроизводству и розничным продажам в Китае и падения индексов деловой активности в Германии, Франции и Еврозоне, поспособствовавшие снижению аппетита к риску. В результате к вечеру в Европе основные индексы теряли до 0,6%, а в США после первого часа торгов Dow Jones и S&P500 снизились на 0,8%. Нефть марки Brent не смогла удержаться в районе 61 доллара, что добавило сил продавцам. Отметим, что решение российского регулятора повысить ставку до 7,75% не оказало существенного влияния на фондовый рынок. В результате, к 18:30 мск индекс МосБиржи потерял 0,7%, отступив в район 2362 пунктов. Аутсайдерами торгов выступали акции Акрона и Сбербанка, снижение которых превысило 2%. Лучше рынка торговались ОВК и Новатэк, прибавившие 3,25 и 1,7%. В ходе прошедшей недели индекс МосБиржи сделал шаг к ближайшей поддержке, расположенной на отметке 2350 пунктов. Следующей поддержкой выступает среднесрочный восходящий тренд, берущий начало от минимумов прошлого года и проходящий в районе 2325 пунктов. До пробоя этих линий, с технической точки зрения, основным продолжает оставаться позитивный сценарий, целью которого может выступать район 2450 - 2500 пунктов. Вполне возможно, что "быки" на следующей неделе попробуют перехватить инициативу и развернуть рынок над одной из поддержек".