Рынок платины готовится к сезонному росту цен - Julius Baer

Завершающийся год выдался не слишком позитивным для рынка платины, считает аналитик рынка сырьевых товаров Julius Baer Карстен Менке. Цены на металл упали до минимума за последнее десятилетие и пока не смогли восстановиться из-за неблагоприятного фундаментального фона. Спрос со стороны производителей автомобильных катализаторов продолжает оставаться подавленным вследствие "дизельного скандала". Потребители отказываются от покупки дизельных машин, а производители - от установки дизельных двигателей в компактные автомобили поскольку катализаторы стали слишком сложными и дорогими. Продажи машин с дизельным двигателем на пяти крупнейших рынках Европы к сегодняшнему дню упали на 19% по сравнению аналогичным периодом в 2017 году, а их доля на рынке сократилась с 42% до 35%. По прогнозам аналитиков Julius Baer, восстановление в этом секторе является очень маловероятным.

"Тем временем, на рынке сохраняется большой объем предложения благодаря ослаблению южноафриканского рэнда, которое позволило снизить выраженные в долларах США издержки производителей платины, - указывает Карстен Менке. - ЮАР обеспечивает более 70% добычи драгоценного металла. При этом поставки в начале нового года должны столкнуться с сезонным спадом из-за планового технического обслуживания на рудниках. Это традиционно приводит к росту цен: за последние 25 лет котировки повышались в период с середины декабря до начала февраля 23 раза, а средний рост составил 7%. В ожидании этого краткосрочного тренда и принимая во внимание негативные настроения в секторе, мы занимаем положительную позицию по платине. В краткосрочной перспективе мы ожидаем рост цен до 850 долл. США за унцию и устанавливаем ориентир стоп-лосс на 740 долл. США за унцию. В средне- и долгосрочной перспективе мы не ожидаем рост котировок платины в связи с достаточно высоким объемом предложения".