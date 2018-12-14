Sova Capital снизила оценку акций Газпрома на 14% и акций НОВАТЭКа на 8%, рейтинги прежние

Инвестиционная компания (ИК) Sova Capital понизила прогнозную стоимость акций "Газпрома" с 212 рублей до 183 рублей за штуку и акций "НОВАТЭКа" (MOEX: NVTK) с 1200 рублей до 1107 рублей за штуку, сообщается в обзоре ИК.

В то же время рекомендации для этих бумаг были оставлены аналитиками без изменений: для бумаг "Газпрома" сохранена рекомендация "покупать", а для "НОВАТЭКа" - "держать"

Оценки и рекомендации аналитиков (цены в рублях):

Прогнозная цена Газпром - 183 (текущая цена - 154,9), рекомендация - покупать;

Прогнозная цена Газпром (для GDR, цены в долларах США) - 5,7 (текущая цена - 4,67), рекомендация - покупать;

Прогнозная цена НОВАТЭК - 1107 (рекомендация - 1107), рекомендация - держать;

Прогнозная цена НОВАТЭК (для GDR, цены в долларах США) - 173 (текущая цена - 169,4), рекомендация - держать.