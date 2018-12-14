Ожидаемый торговый диапазон на ближайшую неделю составляет 65,55 – 67,55 руб./долл. - Уральский Банк Реконструкции и Развития

"Рубль сдержанно отреагировал на повышение ключевой ставки на 0,25 п.п., до 7,75% годовых. Решение ЦБ носит упреждающий характер и призвано ограничить инфляционные риски в свете повышения НДС и нестабильных внешних условий. Кроме того, более высокая ставка поддержит отечественную валюту на фоне планов по возобновлению закупок в рамках бюджетного правила. Дополнительным источником рублевого позитива выступают цены на нефть, подросшие накануне после публикации доклада Международного энергетического агентства: в документе прогнозируется снижение добычи сырья в первом квартале 2019 года из-за действий ОПЕК, а также вследствие незапланированного срыва поставок из Венесуэлы и Ирана. Доллар чувствует себя уверенно, однако пока испытывает недостаток стимулов для перехода к росту: сказывается неопределенность перед заседанием ФРС, на котором будет определена денежно-кредитная политика на 2019 год. «Ястребиный» настрой регулятора может подтолкнуть американскую валюту к укреплению. Ожидаемый торговый диапазон на ближайшую неделю составляет 65,55 – 67,55 руб./долл.", - отмечает операционный директор казначейства УБРиР Владимир Зотов.