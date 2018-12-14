В экономике Китая продолжается замедление роста - Julius Baer

После слабых данных по внешней торговле и динамике кредитного рынка свежая порция статистики из Китая за ноябрь подтвердила замедление роста экономики страны, отмечает экономист Julius Baer Сьюзан Йохо. Самым ярким сигналом стало падение годового прироста розничных продаж с 8,8% в октябре до 8,1%. Негативная динамика на автомобильном рынке, связанная частично с эффектом высокой базы прошлого года, вероятно, ускорила торможение внутреннего спроса.

Замедление произошло и в промышленном секторе, прирост выпуска в котором составил 5,4% после 5,9% в октябре. Инвестиции в основной капитал в целом прибавили 5,8%, тогда как рост показателя для частного сектора, на который приходится около 60% всех инвестиций, замедлился до 8,7%. Это, по мнению эксперта, подтверждает тот факт, что правительственные меры поддержки инвестиционных расходов через увеличение финансирования инфраструктурных проектов начинают оказывать эффект.

"Реализованная властями Китая программа сокращения долговой нагрузки приводит к замедлению роста экономики страны, - заключает Сьюзан Йохо. - Мы ожидаем сохранение этого тренда до II квартала 2019 года на фоне продолжающегося снижения темпов роста кредитования и вероятного негативного эффекта со стороны динамики экспорта с завершением I квартала следующего года. Свежая статистика, вероятно, заставит власти рассмотреть дальнейшее смягчение кредитной и бюджетной политики, о котором может быть объявлено после приближающейся национальной экономической конференции. Принимая во внимание циклические и структурные факторы, а также связанную с торговыми спорами неопределенность, мы ожидаем дальнейшее снижение курса юаня".