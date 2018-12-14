.
.
СЕГОДНЯ:
.
.
.
Аналитикам
Главная / Аналитикам / Аналитика / Повышение ставки в России стало сюрпризом для аналитиков - FxPro
.
Динамика мировых рынков
.
Новости и аналитика
.
Базы данных
.
14 декабря 2018 года 14:47
Повышение ставки в России стало сюрпризом для аналитиков - FxPro
"Банк России повысил ставку на 0.25 процентного пункта, до 7.75%, отметив, что это решение носит упреждающий характер, - указывает аналитик FxPro Александр Купцикевич. - В целом, для рубля это оказалось хорошей новостью. Пара USDRUB потеряла в моменте 20 копеек, опустившись чуть ниже 66.25. EURRUB снизилась с 75.05 до 74.82. Важным фактором поддержки рубля стали намеки на готовность дальнейшего повышения ставки в случае необходимости. В предстоящем году Центробанку предстоит пройти по тонкому льду из-за весьма неблагополучного сочетания внешних и внутренних факторов. Интересно, что опрошенные аналитики не смогли предвидеть повышения ставки, равно как и в сентябре: оба раза для них это оказывалось сюрпризом. Очевидно, что Банк России в большей степени ориентируется на рынки, которые - напротив, ждали как раз подобного исхода. Разница в подходе между трейдерами и рынками довольно проста: первые ориентируются на фактические показатели экономики, вторые - на динамику рынков и ожидания, которые заметно ухудшились в последние недели". На глобальных площадках попытки роста сейчас сменяются быстрыми коррекциями, которых было уже несколько. Рынки ни развивающихся, ни развитых стран (включая США, где до октября отмечалось ралли) не сумели вылавировать на путь роста. Более того, наблюдается все больше признаков торможения мировой экономики: это, в свою очередь, дополнительно сгущает краски относительно перспектив, считает эксперт. Ситуация в российской экономике, по мнению А. Купцикевича, также не позволяет Центробанку почивать на лаврах: хотя цель по инфляции достигнута, она явно набирает обороты. В своем комментарии Банк России называет это "подстройкой цен к произошедшему с начала года ослаблению рубля". "Скорее всего, в первые месяцы нового года стоит ожидать еще больший скачок, вслед за повышением уровня НДС, - п олагает ведущий аналитик FxPro. - ЦБ РФ прогнозирует, что инфляция к концу будущего года составит 5%-5.5%, против текущих уровней вблизи 4.0%. Выход инфляции за пределы этой траектории может быть вызван как неожиданно сильным ростом цен в России (влияние налоговых изменений на инфляцию сложно спрогнозировать в точности), так и ослаблением рубля вслед за нефтью и санкциями. Нельзя забывать еще об одном факторе. ЦБР принял решение через месяц возобновить покупки в рамках исполнения бюджетного правила. Это значимый фактор давления на рубль, который также будет разогревать инфляцию. Чтобы противодействовать этой силе, Центробанку, по всей видимости, придется занимать более жесткую позицию, то есть дополнительно повышать ставку, либо отдалять момент возобновления цикла снижения".
.
14 декабря 2018 года 18:45
Завершающийся год выдался не слишком позитивным для рынка платины, считает аналитик рынка сырьевых товаров Julius Baer Карстен Менке. Цены на металл упали до минимума за последнее десятилетие и пока не смогли восстановиться из-за неблагоприятного фундаментального фона. Спрос со стороны... читать дальше
.14 декабря 2018 года 16:34
После слабых данных по внешней торговле и динамике кредитного рынка свежая порция статистики из Китая за ноябрь подтвердила замедление роста экономики страны, отмечает экономист Julius Baer Сьюзан Йохо. Самым ярким сигналом стало падение годового прироста розничных продаж с 8,8% в октябре до 8,1%.... читать дальше
.14 декабря 2018 года 15:15
Аналитики Jefferies снизили прогноз цен на нефть эталонных марок на 2019 год. Теперь они ожидают, что Brent будет в среднем стоить $65,75 за баррель по сравнению с ранее предполагавшимися $75 за баррель, WTI - $56,75 за баррель против $65,75 за баррель. По прогнозам экспертов, ситуация с... читать дальше
.14 декабря 2018 года 14:15
"Завершившееся в четверг заседание совета управляющих Европейского центрального банка (ЕЦБ) не принесло никаких сюрпризов в плане прогноза кредитно-денежной политики регулятора на 2019 год. Как и ожидалось, чиновники ЕЦБ подтвердили окончание масштабной программы покупки активов в конце декабря... читать дальше
.14 декабря 2018 года 13:26
"На пути восстановления рынка американских акций появляются все новые препятствия: вчера ими стали опубликованные за ноябрь данные по экономике Китая, оказавшиеся хуже ожиданий участников (объем розничных продаж вырос на 8,1% г./г., что ниже, чем было в октябре 8,6%, и ожидавшихся 8,8%, также... читать дальше
.14 декабря 2018 года 12:46
"Впервые более чем за две недели евро нарушил целостность уровня 1,13, достигнув минимума в районе 1,1285, где, похоже, встретил поддержку. Единая валюта резко просела на дневном и недельном графиках, что объясняется сразу несколькими факторами. Во-первых, после двухдневной передышки спрос на... читать дальше
.14 декабря 2018 года 12:27
"Цена нефти Brent дешевеет в пятницу утром, торгуется около $61/барр. Международное энергетическое агентство (МЭА) оставило неизменным прогноз роста спроса на нефть на уровне 1,3 млн барр./сутки и 1,4 млн барр./сутки в 2018 и 2019 гг. соответственно. Ранее МЭА прогнозировало профицит нефти на... читать дальше
.14 декабря 2018 года 11:38
"Позиции EUR в паре с USD несколько ослабли по итогам вчерашнего заседания ЕЦБ. Пара торгуется у отметки 1,134 по сравнению с уровнем выше 1,14 в начале недели. ЕЦБ ожидаемо сообщил об окончании программы покупок активов в конце 2018 года, но пообещал продолжить реинвестировать средства,... читать дальше
.14 декабря 2018 года 09:32
Американские фондовые индексы завершили торги в четверг слабыми и разнонаправленными изменениями. Фондовые индексы стран Азиатско-Тихоокеанского региона падают в пятницу. Цены на нефть эталонных марок слабо опускаются в ходе азиатских торгов в пятницу. читать дальше
.13 декабря 2018 года 17:42
Принимая во внимание нарастание политических рисков вокруг Brexit, мы пересматриваем прогноз по паре EUR/GBP до 0,92 - Julius Baer
В среду вечером Консервативная партия провела голосование по вотуму недоверия премьер-министру Терезе Мэй после того, как было достигнуто необходимое для начала процедуры количество голосов депутатов от партии (48 человек). В итоге, в поддержку Мэй проголосовали 200 представителей партии в... читать дальше
.
ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:
.