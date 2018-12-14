Повышение ставки в России стало сюрпризом для аналитиков - FxPro

"Банк России повысил ставку на 0.25 процентного пункта, до 7.75%, отметив, что это решение носит упреждающий характер, - указывает аналитик FxPro Александр Купцикевич. - В целом, для рубля это оказалось хорошей новостью. Пара USDRUB потеряла в моменте 20 копеек, опустившись чуть ниже 66.25. EURRUB снизилась с 75.05 до 74.82. Важным фактором поддержки рубля стали намеки на готовность дальнейшего повышения ставки в случае необходимости. В предстоящем году Центробанку предстоит пройти по тонкому льду из-за весьма неблагополучного сочетания внешних и внутренних факторов. Интересно, что опрошенные аналитики не смогли предвидеть повышения ставки, равно как и в сентябре: оба раза для них это оказывалось сюрпризом. Очевидно, что Банк России в большей степени ориентируется на рынки, которые - напротив, ждали как раз подобного исхода. Разница в подходе между трейдерами и рынками довольно проста: первые ориентируются на фактические показатели экономики, вторые - на динамику рынков и ожидания, которые заметно ухудшились в последние недели".

На глобальных площадках попытки роста сейчас сменяются быстрыми коррекциями, которых было уже несколько. Рынки ни развивающихся, ни развитых стран (включая США, где до октября отмечалось ралли) не сумели вылавировать на путь роста. Более того, наблюдается все больше признаков торможения мировой экономики: это, в свою очередь, дополнительно сгущает краски относительно перспектив, считает эксперт.

Ситуация в российской экономике, по мнению А. Купцикевича, также не позволяет Центробанку почивать на лаврах: хотя цель по инфляции достигнута, она явно набирает обороты. В своем комментарии Банк России называет это "подстройкой цен к произошедшему с начала года ослаблению рубля".

"Скорее всего, в первые месяцы нового года стоит ожидать еще больший скачок, вслед за повышением уровня НДС, - п олагает ведущий аналитик FxPro. - ЦБ РФ прогнозирует, что инфляция к концу будущего года составит 5%-5.5%, против текущих уровней вблизи 4.0%. Выход инфляции за пределы этой траектории может быть вызван как неожиданно сильным ростом цен в России (влияние налоговых изменений на инфляцию сложно спрогнозировать в точности), так и ослаблением рубля вслед за нефтью и санкциями. Нельзя забывать еще об одном факторе. ЦБР принял решение через месяц возобновить покупки в рамках исполнения бюджетного правила. Это значимый фактор давления на рубль, который также будет разогревать инфляцию. Чтобы противодействовать этой силе, Центробанку, по всей видимости, придется занимать более жесткую позицию, то есть дополнительно повышать ставку, либо отдалять момент возобновления цикла снижения".