Индекс "Московской биржи" может завершить сессию на отметке 2340 пунктов - Dukascopy Bank SA

"К середине дня индекс "Московской биржи" двигается вниз, что обусловлено и негативным внешним фоном, и ослаблением курса рубля. Причем основное падение котировок наиболее ликвидных бумаг наблюдалось в первые минуты торговой сессии пятницы. Впрочем, затем на рынке наступила консолидация, связанная с ожиданием итогов заседания ЦБ РФ по денежно-кредитной политике. Мы ожидаем, что сегодняшний день индекс "Московской биржи" может завершить на отметке 2340 пунктов", - указывает руководитель управления торговых стратегий Dukascopy Bank SA Даниил Егоров.