Признаки замедления глобальной экономики не дают "медведям уйти в спячку" - Райффайзенбанк

"На пути восстановления рынка американских акций появляются все новые препятствия: вчера ими стали опубликованные за ноябрь данные по экономике Китая, оказавшиеся хуже ожиданий участников (объем розничных продаж вырос на 8,1% г./г., что ниже, чем было в октябре 8,6%, и ожидавшихся 8,8%, также замедление произошло и в промышленном производстве с 5,9% до 5,4% г./г.). Появление признаков замедления экономики Китая, частный сектор которого перегружен долгом, является тревожным сигналом и усиливает присутствующие опасения участников рынка (индикатором таких ожиданий является спред между 10- и 2-летними UST) в том, что глобальная экономика находится в преддверии большого спада. Также без оптимизма вчера выступил М. Драги по итогам заседания ЕЦБ: он отметил смещение рисков в сторону понижения (темпов экономического роста) из-за геополитики, торгового протекционизма и волатильности рынков. Таким образом, "медведи" получили еще один повод сыграть на понижение: китайские акции сегодня падают на 1,5%, также в "минусе" торгуются и фьючерсы на S&P. Последняя надежда у "быков" остается на "голубиный" итог заседания FOMC", - отмечают аналитики Райффайзенбанка.