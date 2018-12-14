В краткосрочной перспективе потенциал снижения евро будет ограниченным - eToro

"Впервые более чем за две недели евро нарушил целостность уровня 1,13, достигнув минимума в районе 1,1285, где, похоже, встретил поддержку. Единая валюта резко просела на дневном и недельном графиках, что объясняется сразу несколькими факторами.

Во-первых, после двухдневной передышки спрос на рисковые активы снова угас. Оптимизм относительно переговоров США и Китая отошел на задний план, уступив место новой волне беспокойства по поводу замедления темпов экономического роста на глобальном уровне. Евро, как рисковый актив, ощутил на себе перемены в настроениях инвесторов, а возросший спрос на защитный доллар только "подлил масла в огонь". Во-вторых, Бундесбанк понизил свои прогнозы по ВВП и инфляции на текущий и следующий годы. Теперь Центробанк ожидает, что по итогам 2018 года рост экономики составил всего 1,5% против июньского прогноза на уровне 2,0%. Прогноз на следующий год теперь составляет 1,6% вместо 1,9%. Оценка перспектив роста потребительских цен в 2019 году была резко понижена - с 1,7% до 1,4%. Все это показывает, что Германия теряет свой статус локомотива роста европейской экономики. Соответственно, отодвигаются и перспективы первого повышения ставки TWE< в следующем году. Наглядным примером того, что экономика еврозоны действительно теряет импульс роста, стали показатели деловой активности, которые и стали последней каплей, обрушившей евро. Производственный PMI Германии достиг минимального за 33 месяца значения в 51,5, индекс в сфере услуг снизился к 7-месячному минимуму на 52,5, а составной PMI вырос минимальными за 48 месяцев темпами. Аналогичные показатели еврозоны также разочаровали по всем "фронтам". Несмотря на шквал негатива со стороны экономики, в краткосрочной перспективе потенциал снижения евро будет ограниченным на фоне позитивных ожиданий относительно договоренностей по итальянскому бюджету, которые должны быть достигнуты до конца недели", - комментирует ситуацию аналитик социальной сети для инвесторов eToro в России и СНГ Михаил Мащенко.