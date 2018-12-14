Goldman Sachs снизил рейтинг GDR ЛСР до "держать" и оценку на 25%

Goldman Sachs понизил прогнозную стоимость глобальных депозитарных расписок (GDR) ПАО "Группа ЛСР" (MOEX: LSRG) с $3,20 до $2,40 за штуку, сообщается в обзоре инвестбанка.

Кроме того, рекомендация для этих бумаг была понижена с "покупать" до "держать".

По данным информационно-аналитического терминала "ЭФИР-Интерфакс", в настоящее время консенсус-прогноз цены GDR ЛСР, основанный на оценках аналитиков 5 инвестиционных банков, составляет $3,44 за штуку, консенсус-рекомендация - "держать".

Текущая стоимость этих бумаг составляет порядка $1,93 за штуку.