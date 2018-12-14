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14 декабря 2018 года 11:38
Краткосрочно заметных факторов в пользу укрепления евро не наблюдается - "Нордеа Банк"
"Позиции EUR в паре с USD несколько ослабли по итогам вчерашнего заседания ЕЦБ. Пара торгуется у отметки 1,134 по сравнению с уровнем выше 1,14 в начале недели. ЕЦБ ожидаемо сообщил об окончании программы покупок активов в конце 2018 года, но пообещал продолжить реинвестировать средства, получаемые от бумаг, по которым наступает срок погашения, даже после первого повышения ставки. Европейская экономика достаточно быстро замедляется в 2018 году, дополнительные риски исходят от ситуации в Италии и Франции. Тем не менее, ЕЦБ по-прежнему дает весьма оптимистичные прогнозы. В 2019 году ожидается рост экономики еврозоны на 1,7% (сентябрьский прогноз - 1,8%). Если фактические данные по экономике продолжат оказываться хуже прогнозных, евро может оказаться под давлением. Внимание рынка постепенно смещается в сторону предстоящего на следующей неделе заседания ФРС, по итогам которого будет опубликована новая ожидаемая ФРС траектория ключевой ставки. Краткосрочно заметных факторов в пользу укрепления евро не наблюдается", - отмечают аналитики "Нордеа Банка".
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14 декабря 2018 года 18:45
Завершающийся год выдался не слишком позитивным для рынка платины, считает аналитик рынка сырьевых товаров Julius Baer Карстен Менке. Цены на металл упали до минимума за последнее десятилетие и пока не смогли восстановиться из-за неблагоприятного фундаментального фона. Спрос со стороны... читать дальше
.14 декабря 2018 года 16:34
После слабых данных по внешней торговле и динамике кредитного рынка свежая порция статистики из Китая за ноябрь подтвердила замедление роста экономики страны, отмечает экономист Julius Baer Сьюзан Йохо. Самым ярким сигналом стало падение годового прироста розничных продаж с 8,8% в октябре до 8,1%.... читать дальше
.14 декабря 2018 года 15:15
Аналитики Jefferies снизили прогноз цен на нефть эталонных марок на 2019 год. Теперь они ожидают, что Brent будет в среднем стоить $65,75 за баррель по сравнению с ранее предполагавшимися $75 за баррель, WTI - $56,75 за баррель против $65,75 за баррель. По прогнозам экспертов, ситуация с... читать дальше
.14 декабря 2018 года 14:15
"Завершившееся в четверг заседание совета управляющих Европейского центрального банка (ЕЦБ) не принесло никаких сюрпризов в плане прогноза кредитно-денежной политики регулятора на 2019 год. Как и ожидалось, чиновники ЕЦБ подтвердили окончание масштабной программы покупки активов в конце декабря... читать дальше
.14 декабря 2018 года 13:26
"На пути восстановления рынка американских акций появляются все новые препятствия: вчера ими стали опубликованные за ноябрь данные по экономике Китая, оказавшиеся хуже ожиданий участников (объем розничных продаж вырос на 8,1% г./г., что ниже, чем было в октябре 8,6%, и ожидавшихся 8,8%, также... читать дальше
.14 декабря 2018 года 12:46
"Впервые более чем за две недели евро нарушил целостность уровня 1,13, достигнув минимума в районе 1,1285, где, похоже, встретил поддержку. Единая валюта резко просела на дневном и недельном графиках, что объясняется сразу несколькими факторами. Во-первых, после двухдневной передышки спрос на... читать дальше
.14 декабря 2018 года 12:27
"Цена нефти Brent дешевеет в пятницу утром, торгуется около $61/барр. Международное энергетическое агентство (МЭА) оставило неизменным прогноз роста спроса на нефть на уровне 1,3 млн барр./сутки и 1,4 млн барр./сутки в 2018 и 2019 гг. соответственно. Ранее МЭА прогнозировало профицит нефти на... читать дальше
.14 декабря 2018 года 09:32
Американские фондовые индексы завершили торги в четверг слабыми и разнонаправленными изменениями. Фондовые индексы стран Азиатско-Тихоокеанского региона падают в пятницу. Цены на нефть эталонных марок слабо опускаются в ходе азиатских торгов в пятницу. читать дальше
.13 декабря 2018 года 17:42
Принимая во внимание нарастание политических рисков вокруг Brexit, мы пересматриваем прогноз по паре EUR/GBP до 0,92 - Julius Baer
В среду вечером Консервативная партия провела голосование по вотуму недоверия премьер-министру Терезе Мэй после того, как было достигнуто необходимое для начала процедуры количество голосов депутатов от партии (48 человек). В итоге, в поддержку Мэй проголосовали 200 представителей партии в... читать дальше
.13 декабря 2018 года 14:59
После резкого падения с уровня выше 80 долл. США за баррель в начале октября котировки нефти закрепляются на уровне 60 долларов за баррель - рынок, по мнению главы исследований сырьевых рынков Julius Baer Норберта Рюкера, пытается "переварить" различные факторы неопределенности. ОПЕК совместно... читать дальше
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