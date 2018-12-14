И курс рубля, и доходности ОФЗ "замерли" перед очередным заседанием Банка России - Росбанк

"Российские активы, кажется, замерли перед очередным заседанием Банка России - вчера и курс рубля, и доходности ОФЗ демонстрировали минимальную волатильность в ходе торговой сессии. Вопреки недавно опубликованным неплохим данным по инфляции и умеренной стабилизации настроений на финансовых рынках, степень неопределенности перед заседанием крайне высока. Текущее распределение консенсуса экономистов, опрошенных Bloomberg, скошено в пользу сохранения ключевой ставки неизменной (26 голосов против 15). Напротив, консенсус трейдеров, опрошенных Tradition, указывает на большую вероятность повышения ключевой ставки на 25 бп (35 голосов против 29). Учитывая недавнюю риторику Банка России, мы также видим сценарий с повышением ключевой ставки на 25 бп - до 7,75% - более вероятным. Ключевое внимание будет приковано к решению регулятора о покупке иностранной валюты в целях реализации "бюджетного правила" Минфина. Банк России обещает возобновить покупки валюты с 15 января 2019 года, и в случае полноценного переноса предписанных "правилом" объемов реакция курса и в последующем внутренних цен может превзойти консервативные ожидания регулятора. В этой связи практическим решением проблемы может стать превентивное ужесточение процентной политики с целью наращивания рисковой премии. Если все же регулятор предпочтет альтернативу в виде пропорционального занижения покупок, например, до 50% от плановых объемов Минфина в первые месяцы 2019 года, то реакция рубля обещает быть более сдержанной", - полагают в Росбанке.