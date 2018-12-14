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Главная / Аналитикам / Аналитика / И курс рубля, и доходности ОФЗ "замерли" перед очередным заседанием Банка России - Росбанк
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14 декабря 2018 года 11:19
И курс рубля, и доходности ОФЗ "замерли" перед очередным заседанием Банка России - Росбанк
"Российские активы, кажется, замерли перед очередным заседанием Банка России - вчера и курс рубля, и доходности ОФЗ демонстрировали минимальную волатильность в ходе торговой сессии. Вопреки недавно опубликованным неплохим данным по инфляции и умеренной стабилизации настроений на финансовых рынках, степень неопределенности перед заседанием крайне высока. Текущее распределение консенсуса экономистов, опрошенных Bloomberg, скошено в пользу сохранения ключевой ставки неизменной (26 голосов против 15). Напротив, консенсус трейдеров, опрошенных Tradition, указывает на большую вероятность повышения ключевой ставки на 25 бп (35 голосов против 29). Учитывая недавнюю риторику Банка России, мы также видим сценарий с повышением ключевой ставки на 25 бп - до 7,75% - более вероятным. Ключевое внимание будет приковано к решению регулятора о покупке иностранной валюты в целях реализации "бюджетного правила" Минфина. Банк России обещает возобновить покупки валюты с 15 января 2019 года, и в случае полноценного переноса предписанных "правилом" объемов реакция курса и в последующем внутренних цен может превзойти консервативные ожидания регулятора. В этой связи практическим решением проблемы может стать превентивное ужесточение процентной политики с целью наращивания рисковой премии. Если все же регулятор предпочтет альтернативу в виде пропорционального занижения покупок, например, до 50% от плановых объемов Минфина в первые месяцы 2019 года, то реакция рубля обещает быть более сдержанной", - полагают в Росбанке.
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14 декабря 2018 года 18:45
Завершающийся год выдался не слишком позитивным для рынка платины, считает аналитик рынка сырьевых товаров Julius Baer Карстен Менке. Цены на металл упали до минимума за последнее десятилетие и пока не смогли восстановиться из-за неблагоприятного фундаментального фона. Спрос со стороны... читать дальше
.14 декабря 2018 года 16:34
После слабых данных по внешней торговле и динамике кредитного рынка свежая порция статистики из Китая за ноябрь подтвердила замедление роста экономики страны, отмечает экономист Julius Baer Сьюзан Йохо. Самым ярким сигналом стало падение годового прироста розничных продаж с 8,8% в октябре до 8,1%.... читать дальше
.14 декабря 2018 года 15:15
Аналитики Jefferies снизили прогноз цен на нефть эталонных марок на 2019 год. Теперь они ожидают, что Brent будет в среднем стоить $65,75 за баррель по сравнению с ранее предполагавшимися $75 за баррель, WTI - $56,75 за баррель против $65,75 за баррель. По прогнозам экспертов, ситуация с... читать дальше
.14 декабря 2018 года 14:15
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.14 декабря 2018 года 13:26
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.14 декабря 2018 года 12:46
"Впервые более чем за две недели евро нарушил целостность уровня 1,13, достигнув минимума в районе 1,1285, где, похоже, встретил поддержку. Единая валюта резко просела на дневном и недельном графиках, что объясняется сразу несколькими факторами. Во-первых, после двухдневной передышки спрос на... читать дальше
.14 декабря 2018 года 12:27
"Цена нефти Brent дешевеет в пятницу утром, торгуется около $61/барр. Международное энергетическое агентство (МЭА) оставило неизменным прогноз роста спроса на нефть на уровне 1,3 млн барр./сутки и 1,4 млн барр./сутки в 2018 и 2019 гг. соответственно. Ранее МЭА прогнозировало профицит нефти на... читать дальше
.14 декабря 2018 года 11:38
"Позиции EUR в паре с USD несколько ослабли по итогам вчерашнего заседания ЕЦБ. Пара торгуется у отметки 1,134 по сравнению с уровнем выше 1,14 в начале недели. ЕЦБ ожидаемо сообщил об окончании программы покупок активов в конце 2018 года, но пообещал продолжить реинвестировать средства,... читать дальше
.14 декабря 2018 года 09:32
Американские фондовые индексы завершили торги в четверг слабыми и разнонаправленными изменениями. Фондовые индексы стран Азиатско-Тихоокеанского региона падают в пятницу. Цены на нефть эталонных марок слабо опускаются в ходе азиатских торгов в пятницу. читать дальше
.13 декабря 2018 года 17:42
Принимая во внимание нарастание политических рисков вокруг Brexit, мы пересматриваем прогноз по паре EUR/GBP до 0,92 - Julius Baer
В среду вечером Консервативная партия провела голосование по вотуму недоверия премьер-министру Терезе Мэй после того, как было достигнуто необходимое для начала процедуры количество голосов депутатов от партии (48 человек). В итоге, в поддержку Мэй проголосовали 200 представителей партии в... читать дальше
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