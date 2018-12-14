Sova Capital снизила оценку акций РусГидро на 20%, подтвердив рейтинг "держать"

Инвестиционная компания (ИК) Sova Capital понизила прогнозную стоимость акций ПАО "РусГидро" (MOEX: HYDR) с 0,75 рубля до 0,6 рубля за штуку, сообщается в обзоре ИК.

Рекомендация "держать" для этих бумаг была подтверждена.

Аналитики Sova скорректировали модель оценки "РусГидро" с учетом опубликованных финпоказателей компании за 9 месяцев 2018 года и комментариев ее менеджмента.

В результате эксперты понизили прогноз дивидендов за 2018 год с 0,05 рубля до 0,03 рубля на акцию "РусГидро". Более того, они подтвердили свои негативные оценки относительно результатов компании за четвертый квартал 2018 года.

По данным информационно-аналитического терминала "ЭФИР-Интерфакс", в настоящее время консенсус-прогноз цены акций "РусГидро", основанный на оценках аналитиков 8 инвестиционных банков, составляет 0,8 рубля за штуку, консенсус-рекомендация - "держать".

Текущая стоимость этих бумаг составляет порядка 0,5 рубля за штуку.