Рубль будет ждать решения ЦБ по ставке и возобновления покупок валюты на открытом рынке для Минфина - Алор Брокер

"Рубль в начале дня ослабнет к доллару копеек на 20-30 и будет ждать решения ЦБ по ставке и возобновления покупок валюты на открытом рынке для Минфина в рамках бюджетного правила. Даже если регулятор и повысит ставку, вероятность чего рынок оценивает примерно в 50%, для рубля это не станет драйвером движения. Более важны комментарии Банка России о последующих своих действиях, в том числе по ставке", - считает аналитик Алор Брокер Алексей Антонов.