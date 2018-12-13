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13 декабря 2018 года 18:50
Ключевым событием для российского рынка станет завтрашнее "опорное" заседание Банка России по ключевой ставке - ИК "Велес Капитал"
"В целом мы оцениваем достаточно высокой вероятность повышения ключевой ставки на одном из ближайших заседаний Банка России в связи с инфляционными рисками, пик которых придется на первое полугодие 2019 г. Вместе с тем с момента последнего повышения ключевой ставки в сентябре (с 7,25% до 7,50% годовых) внешняя конъюнктура и динамика финансовых рынков (включая курс рубля) относительно стабилизировались, а самое важное - угроза введения санкций против российской финансовой системы - было перенесено, как минимум, на следующий год. Инфляция в годовом выражении с момента последнего заседания в октябре продолжила расти (3,9% по состоянию на 10 декабря против 3,5% по итогам октября), однако уже вряд ли успеет выйти за пределы прогнозного значения ЦБ (3,8-4,2% на конец 2018 года) до окончания декабря. С учетом относительной стабилизации конъюнктуры на финансовых рынках, некоторого снижения геополитической напряженности и переноса санкционных угроз на следующий год мы полагаем, что завтра ЦБ все-таки не будет повышать ключевую ставку. Однако, по всей видимости, регулятор оставит максимально консервативную риторику в пресс-релизе, сохраняющую возможность для повышения ставки в начале 2019 года. Помимо ставки не менее (если не более) важным событием станет решение ЦБ РФ о возобновлении покупок валюты на рынке для Минфина в рамках исполнения бюджетного правила. С высокой вероятностью в пятницу ЦБ объявит о возобновлении таких операций уже после НГ праздников. Такое решение (вкупе с сохранением ключевой ставки) будет способствовать ослаблению рубля, хотя пока мы ожидаем лишь краткосрочного эффекта, который на первых порах будет носить исключительно психологический характер", - указывает начальник отдела анализа банков и денежного рынка ИК "Велес Капитал" Юрий Кравченко.
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