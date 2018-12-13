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Главная / Аналитикам / Аналитика / ЦБ РФ повысит ключевую ставку до 7,75% - Dukascopy Bank SA
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13 декабря 2018 года 18:22
ЦБ РФ повысит ключевую ставку до 7,75% - Dukascopy Bank SA
"Завтра состоится последнее в этом году заседание Совета директоров Банка России по вопросам денежно-кредитной политики. На наш взгляд, ЦБ РФ повысит ключевую ставку на 25 б.п. - до 7,75%, чтобы нивелировать ожидаемые инфляционные процессы. Дело в том, что темпы роста инфляции могут ускориться в начале следующего года после возобновления покупок валюты со стороны Минфина РФ. Кроме того, текущее ускорение темпов инфляции в РФ может способствовать ужесточению риторики регулятора. Третью неделю подряд недельные темпы роста цен сохраняются на уровне 0,2%. Это, в свою очередь, означает, что к концу году темпы роста индекса потребительских цен могут достигнуть 4,4% год к году - верхнего диапазона таргетирования инфляции, обозначенного Центробанком", - отмечает руководитель управления торговых стратегий Dukascopy Bank SA Даниил Егоров.
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13 декабря 2018 года 17:42
Принимая во внимание нарастание политических рисков вокруг Brexit, мы пересматриваем прогноз по паре EUR/GBP до 0,92 - Julius Baer
В среду вечером Консервативная партия провела голосование по вотуму недоверия премьер-министру Терезе Мэй после того, как было достигнуто необходимое для начала процедуры количество голосов депутатов от партии (48 человек). В итоге, в поддержку Мэй проголосовали 200 представителей партии в... читать дальше
.13 декабря 2018 года 14:59
После резкого падения с уровня выше 80 долл. США за баррель в начале октября котировки нефти закрепляются на уровне 60 долларов за баррель - рынок, по мнению главы исследований сырьевых рынков Julius Baer Норберта Рюкера, пытается "переварить" различные факторы неопределенности. ОПЕК совместно... читать дальше
.13 декабря 2018 года 13:02
"Евро торгуется в скромном плюсе после вчерашнего подъема. На недельных графиках пара EURUSD остается на отрицательной территории из-за распродажи рисковых активов в начале недели. Однако единая валюта еще может выйти в зеленую зону, если ЕЦБ не спугнет покупателей, а американские розничные... читать дальше
.13 декабря 2018 года 11:50
"Нефтяные цены растут в ходе торгов четверга, отражая улучшение аппетита к рисковым активам. Однако пока сложно признать, что позитив на нефтяном рынке будет носить устойчивый характер. Рост запасов нефти и нефтепродуктов в странах ОЭСР, наблюдаемый с середины текущего года, ожидаемое расширение... читать дальше
.13 декабря 2018 года 10:44
"Спрос на рисковые активы понемногу восстанавливается. В течение недели эту тенденцию поддерживают новости о том, что США и Китай не спешат оканчивать "торговое перемирие". Оно сохраняется, даже несмотря на арест финдиректора Huawei. Фьючерсы на американский S&P500 с утра в четверг поднимаются на... читать дальше
.13 декабря 2018 года 10:21
"Котировки Brent не оставляют попыток перейти к росту на фоне улучшения ситуации на глобальных фондовых площадках. Новое соглашение о сокращении добычи нефти странами ОПЕК+ защищает цены от падения ниже отметки 60 долл./барр. Вместе с тем сейчас в котировках не учтены риски уменьшения предложения... читать дальше
.13 декабря 2018 года 10:08
"После "застоя" на годовых минимумах в течение августа-сентября показало разворот золото. Первой цель его движения является отметка 1300 долларов. Потенциал роста составляет более 4%, что, с учетом больших "плеч" по данному инструменту, может позволить очень неплохо заработать. Поэтому фьючерс на... читать дальше
.13 декабря 2018 года 09:41
Запасы нефти в США сокращаются вторую неделю подряд после 10 недель роста. На этот раз снижение составило 1,3 млн баррелей. Однако ни данная тенденция, ни соглашение о сокращении добычи в рамках ОПЕК+ не сказываются на возвращении интереса к покупкам. Добыча в Иране остается на достаточно высоком... читать дальше
.13 декабря 2018 года 09:25
Американские фондовые индексы выросли в среду. Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) растут в четверг. Цены на нефть эталонных марок сдержанно поднимаются в ходе торгов в четверг. читать дальше
.12 декабря 2018 года 15:23
Во вторник финансовые рынки получили поддержку из Китая, чьи власти объявили о намерении рассмотреть возможность снижения импортных пошлин на американские автомобили, отмечает аналитик рынка сырьевых товаров Julius Baer Карстен Менке. Несмотря на то, что Пекин и Вашингтон пока далеки от... читать дальше
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