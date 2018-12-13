ЦБ РФ повысит ключевую ставку до 7,75% - Dukascopy Bank SA

"Завтра состоится последнее в этом году заседание Совета директоров Банка России по вопросам денежно-кредитной политики. На наш взгляд, ЦБ РФ повысит ключевую ставку на 25 б.п. - до 7,75%, чтобы нивелировать ожидаемые инфляционные процессы. Дело в том, что темпы роста инфляции могут ускориться в начале следующего года после возобновления покупок валюты со стороны Минфина РФ. Кроме того, текущее ускорение темпов инфляции в РФ может способствовать ужесточению риторики регулятора. Третью неделю подряд недельные темпы роста цен сохраняются на уровне 0,2%. Это, в свою очередь, означает, что к концу году темпы роста индекса потребительских цен могут достигнуть 4,4% год к году - верхнего диапазона таргетирования инфляции, обозначенного Центробанком", - отмечает руководитель управления торговых стратегий Dukascopy Bank SA Даниил Егоров.