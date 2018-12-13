При повышении ставки ЦБ РФ есть шанс на укрепление, а вот сохранение может ослабить рубль на 1-2% - "Открытие Брокер"

"Рубль начинал день с попыток укрепления. В моменте курс доллара снижался до 66,185 рублей. Однако слабость нефти прервала эту тенденцию. К середине московских торгов баррель Brent стоил около 3955 рублей. Однодневная ставка MosPrime осталась на уровне 7,70%, недельная выросла до 7,78%, а месячная поднялась до 8,03%. В целом можно говорить о том, что число прогнозов на повышение ставки ЦБ РФ на пятничном заседании существенно возросло. Более того, есть почти 100% убеждённости рынка в том, что ставка будет повышена на ближайших двух заседаниях. Поэтому реальные ставки МБК также отражают ожидания рынка. Добавить что-либо к прежним доводам сложно, поэтому можно вспомнить лишь основания, по которым ЦБ может не спешить. Их весьма немного. Инфляция в ноябре достигла лишь 3,8%, но уже на первой неделе декабря рост цен составил 0,2%. Рынок ОФЗ стабилизировался, но пока нет речи о том, чтобы на него возвращались какие-либо значимые объёмы капитала. Все остальные доводы говорят за ужесточение денежной политики, хотя представители регулятора говорили лишь о возможности рассмотрения как варианта сохранения ставки, так и о варианте её повышения. Если же ожидания рынка будут обмануты и ставка сохранится на уровне 7,75%, то рубль может оказаться под давлением, потеряв 1-2% своего веса", - отмечает ведущий аналитик "Открытие Брокер" Андрей Кочетков.