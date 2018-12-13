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13 декабря 2018 года 16:30
Сделка ОПЕК+ и стабилизация цен на нефть поддержали настроения розничных инвесторов на прошедшей неделе - БКС
"БКС Глобал Маркетс" провел анализ операций клиентов "БКС" с основными бумагами, торговавшимися на "Московской бирже" (MOEX: MOEX) за неделю, завершившуюся 12 декабря 2018 года, говорится в обзоре главного стратега инвестбанка Вячеслава Смольянинова и аналитика Василия Мордовцева. По итогам проведенного исследования эксперты отмечают улучшение настроений розничных инвесторов после сделки ОПЕК+. "Средний объем длинных позиций среди наиболее ликвидных бумаг на "Московской бирже" вырос на 1,8% по итогам недели. Объем коротких позиций сократился на 12%: продавцы отступают. Мы связываем это с ростом оптимизма у локальных инвесторов после заключения сделки ОПЕК+ и повышения уверенности в том, что падение нефтяных цен может быть скоро остановлено. Инвесторы на внутреннем рынке могут продолжить поддерживать рынок в ближайшие недели, особенно учитывая сезонный спад активности на глобальных рынках и сокращение объемов торговли", - отмечается в материалах "БКС Глобал Маркетс". Между тем потоки со стороны институциональных инвесторов на прошлой неделе выглядели сбалансированными, они "не появлялись на стороне спроса с конца октября", говорится в отчете. По данным обзора, приток капитала в акции РФ через ETF за рассматриваемый период составил $20 млн, исключительно за счет GEM ETF (глобальные фонды, инвестирующие в развивающиеся рынки), поскольку российские ETF показали отток $17 млн. Тем не менее, как полагают эксперты, двух месяцев притоков средств в Россию из ETF недостаточно, рынку нужно больше хороших новостей.
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