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13 декабря 2018 года 16:09
Ключевая ставка ЦБ РФ останется на прежнем уровне - ИК "Церих Кэпитал Менеджмент"
"На данный момент мы не видим предпосылок для изменения ставки ЦБ. Какие аргументы за ее повышение? Первое, да и основное - это инфляционные и санкционные ожидания. Ожидания - вполне материализуемая финансовая категория. И если население и/или экспертное сообщество имеют прогнозы о падении рубля к 70 а то и к 80 единицам за доллар США, а также опасается непредсказуемости санкций, то регулятор эти ожидания учитывает. В этом смысле повышение ключевой ставки - обоснованное решение для поддержания устойчивости курса рубля в борьбе за спокойствие граждан. Дальше - вопрос массовости и обоснованности указанных ожиданий. Действительно, поверхностный просмотр прогнозов и комментариев в сети (уверен, ЦБ его проводит) показывает, что люди опасаются скорее 70-80 рублей за доллар, чем 55 или вовсе 50. В этом случает нужно давать рынку опору и чуть подталкивать ключевую ставку вверх. Но. На этом аргументы за повышение ставки, пожалуй, исчерпываются. Вернемся к общественному мнению. Если почитать ряд спецфорумов и голосований, то мы увидим, что все-таки более половины их участников настроены на сохранение ставки, только 40-45% за ее повышение. Это уже значимая статистика для ЦБ. Далее денежный рынок. Инфляция - 3,8%, недельная ставка MosPrime - 7,8%. Это уже сильно не в пользу повышения "ключа". Продолжим. Международные резервы немного, но растут - 462 млрд долл., не совсем пиковые значения, но очень высокие. Потребительский спрос, в частности, отражаемый низкой инфляцией, низок, более половины работодателей не намерены повышать сотрудникам зарплаты в предстоящем году. Все это, во-первых, за смягчение монетарной политики, дабы подтолкнуть экономику к росту, во-вторых, говорит о потенциальной стабильности валютного курса. Так что пятничное решение Банка России по ключевой ставке представляется предсказуемым: ставка будет сохранена. А вот на перспективу, скорее всего, ставка будет понижаться. Вспомним первую половину 2014 года. Инфляция на протяжении 3 лет держалась на уровне 6-7%, ключевая ставка упала тогда до 5,5%. Сейчас инфляция вряд ли способна достичь даже 6%. Можно предположить, что и среднесрочный "таргет" по ключевой ставке окажется не выше 6%", комментирует ситуацию член Правления ИК "Церих Кэпитал Менеджмент" Андрей Хохрин.
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