Долю российских акций в портфелях лучше не увеличивать - ИК "ФИНАМ"

"Российский фондовый рынок всю первую половину дня демонстрирует абсолютно нейтральную динамику. Рублёвый индекс "Московской Биржи" пока теряет 0,05%, оставаясь на уровне 2375 пунктов, а валютный РТС снижается на 0,15%, тестируя поддержку 1125 пунктов. До конца дня сохранится слабо негативный настрой инвесторов на финансовых рынках. Долю российских акций в портфелях лучше не увеличивать", - отмечает эксперт ИК "ФИНАМ" Василий Олейник.