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13 декабря 2018 года 15:18
На валютной секции биржи преобладает спокойствие - Аналитика Онлайн
"Курс доллара на "Московской бирже" держится в районе отметки 66 рублей 25 копеек, евро торгуется на уровне 75 рублей 40 копеек. На российских финансовых рынках преобладает спокойствие. Мы не видим активной волатильности ни на рынке акций, ни на валютной секции "Московской биржи". Однако, как мы ранее уже говорили, это, вероятно, "затишье перед бурей, которая может грянуть достаточно скоро". Об этом предупреждают эксперты Райффайзенбанка, которые уверяют, что если цены на нефть будут продолжать торговаться в районе текущих цен (60 долларов за баррель Brent), то в будущем году есть риски роста курса доллара до 73-77 рублей. Причиной здесь могут стать не только низкая цена на энергоресурсы, но и действия монетарных властей, а также отток капитала из страны. Напомним, что ранее мы уже неоднократно давали рекомендацию покупать доллар в диапазоне от 65 до 66 рублей. До конца текущего года мы ожидаем смещение торгового диапазона до 67-68 рублей за доллар", - отмечает руководитель департамента аналитики компании Аналитика Онлайн Глеб Задоя.
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13 декабря 2018 года 17:42
Принимая во внимание нарастание политических рисков вокруг Brexit, мы пересматриваем прогноз по паре EUR/GBP до 0,92 - Julius Baer
В среду вечером Консервативная партия провела голосование по вотуму недоверия премьер-министру Терезе Мэй после того, как было достигнуто необходимое для начала процедуры количество голосов депутатов от партии (48 человек). В итоге, в поддержку Мэй проголосовали 200 представителей партии в... читать дальше
.13 декабря 2018 года 14:59
После резкого падения с уровня выше 80 долл. США за баррель в начале октября котировки нефти закрепляются на уровне 60 долларов за баррель - рынок, по мнению главы исследований сырьевых рынков Julius Baer Норберта Рюкера, пытается "переварить" различные факторы неопределенности. ОПЕК совместно... читать дальше
.13 декабря 2018 года 13:02
"Евро торгуется в скромном плюсе после вчерашнего подъема. На недельных графиках пара EURUSD остается на отрицательной территории из-за распродажи рисковых активов в начале недели. Однако единая валюта еще может выйти в зеленую зону, если ЕЦБ не спугнет покупателей, а американские розничные... читать дальше
.13 декабря 2018 года 11:50
"Нефтяные цены растут в ходе торгов четверга, отражая улучшение аппетита к рисковым активам. Однако пока сложно признать, что позитив на нефтяном рынке будет носить устойчивый характер. Рост запасов нефти и нефтепродуктов в странах ОЭСР, наблюдаемый с середины текущего года, ожидаемое расширение... читать дальше
.13 декабря 2018 года 10:44
"Спрос на рисковые активы понемногу восстанавливается. В течение недели эту тенденцию поддерживают новости о том, что США и Китай не спешат оканчивать "торговое перемирие". Оно сохраняется, даже несмотря на арест финдиректора Huawei. Фьючерсы на американский S&P500 с утра в четверг поднимаются на... читать дальше
.13 декабря 2018 года 10:21
"Котировки Brent не оставляют попыток перейти к росту на фоне улучшения ситуации на глобальных фондовых площадках. Новое соглашение о сокращении добычи нефти странами ОПЕК+ защищает цены от падения ниже отметки 60 долл./барр. Вместе с тем сейчас в котировках не учтены риски уменьшения предложения... читать дальше
.13 декабря 2018 года 10:08
"После "застоя" на годовых минимумах в течение августа-сентября показало разворот золото. Первой цель его движения является отметка 1300 долларов. Потенциал роста составляет более 4%, что, с учетом больших "плеч" по данному инструменту, может позволить очень неплохо заработать. Поэтому фьючерс на... читать дальше
.13 декабря 2018 года 09:41
Запасы нефти в США сокращаются вторую неделю подряд после 10 недель роста. На этот раз снижение составило 1,3 млн баррелей. Однако ни данная тенденция, ни соглашение о сокращении добычи в рамках ОПЕК+ не сказываются на возвращении интереса к покупкам. Добыча в Иране остается на достаточно высоком... читать дальше
.13 декабря 2018 года 09:25
Американские фондовые индексы выросли в среду. Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) растут в четверг. Цены на нефть эталонных марок сдержанно поднимаются в ходе торгов в четверг. читать дальше
.12 декабря 2018 года 15:23
Во вторник финансовые рынки получили поддержку из Китая, чьи власти объявили о намерении рассмотреть возможность снижения импортных пошлин на американские автомобили, отмечает аналитик рынка сырьевых товаров Julius Baer Карстен Менке. Несмотря на то, что Пекин и Вашингтон пока далеки от... читать дальше
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