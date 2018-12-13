JPMorgan снизил рейтинг акций Polymetal до "продавать" и оценку на 17%

JPMorgan понизил прогнозную стоимость акций Polymetal (MOEX: POLY) с 9,4 фунта стерлингов до 7,8 фунта стерлингов за штуку, сообщает агентство Bloomberg.

Кроме того, для этих бумаг была понижена рекомендация c "держать" до "продавать".

По данным информационно-аналитического терминала "ЭФИР-Интерфакс", в настоящее время консенсус-прогноз цены акций Polymetal, основанный на оценках аналитиков 9 инвестиционных банков, составляет 8,36 фунта стерлингов за штуку, консенсус-рекомендация - "держать".

Текущая стоимость этих бумаг составляет порядка 8,18 фунта стерлингов за штуку.