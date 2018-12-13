Евро теряет привлекательность в ожидании ЕЦБ - eToro

"Евро торгуется в скромном плюсе после вчерашнего подъема. На недельных графиках пара EURUSD остается на отрицательной территории из-за распродажи рисковых активов в начале недели. Однако единая валюта еще может выйти в зеленую зону, если ЕЦБ не спугнет покупателей, а американские розничные продажи укажут на ослабление потребительского спроса и тем самым надавят на ожидания относительно дальнейшего ужесточения политики ФРС. Локальную поддержку единой валюте оказывают преимущественно факторы извне. Это общее ослабление спроса на доллар в условиях возросшего оптимизма вокруг отношений Вашингтона и Пекина и слабых данных по инфляции в США. Это укрепление фунта в надежде на прогресс по ключевым вопросам Брекзита. Это робкий, но все же оптимизм относительно Италии. К слову, сегодня правительство страны представило обновленный бюджет на 2019 год, в котором целевой уровень дефицита пересмотрен с 2,4% до 2,04%. Однако пока не стоит впадать в эйфорию и рассчитывать, что на этом кризис закончится - велика угроза того, что и на этот раз Еврокомиссия отвергнет план Рима и потребует еще более жесткого урезания госрасходов. Текущий настрой евро на данном этапе расценивается как нейтральный. Реализация понижательных рисков для доллара способна подхлестнуть спрос на единую валюту, как и сохранение интереса к риску. В самое ближайшее время EURUSD надеется получить поддержку от ЕЦБ, который, скорее всего, объявит о завершении программы покупки активов", - комментирует ситуацию аналитик социальной сети для инвесторов eToro в России и СНГ Михаил Мащенко.