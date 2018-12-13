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13 декабря 2018 года 13:29
Российский рынок акций: формируются предпосылки для восполнения потерь - БКС
С начала недели индекс МосБиржи потерял около 2%. Половина падения пришлась на вчерашний день – просели на 1%, что в значительной степени было определено снижением нефтегазового сектора на 1,5%, констатирует инвестиционный стратег «БКС Премьер» Александр Бахтин. Сегодня утром внешний фон умеренно позитивный: S&P500 вчера незначительно снизился, но сейчас фьючерс на него в положительной зоне, азиатские рынки также в плюсе, Brent чуть выше нуля. Тем не менее, для роста отсутствуют яркие сигналы, а черное золото не показывает желаемой восходящей динамики. В итоге в четверг открылись близко к нулю, сначала даже немного снижались, а на текущий момент прибавляем около 0,2%, отмечает эксперт. "И всё-таки сейчас формируются предпосылки для восполнения потерь предыдущих дней, - уверен Александр Бахтин. - Впервые за 6 месяцев Китай возобновляет покупки американской сои. Это положительный сигнал для разрешения торговых противостояний между США и Китаем, которые давят на товарные рынки и рисковые активы. Базовый индекс потребительской инфляции в США вырос на 2,2% по итогам ноября, что, с одной стороны, хуже прогнозов, но всё равно лучше предыдущего месяца. В Китае пройдет конференция по экономическим вопросам, которая может принести важные словесные интервенции для поддержки рынка. В зелёной зоне сейчас находятся промышленные металлы. На следующей неделе состоится заседание ФРС США, по итогам которого регулятор может дать рынкам сигнал о возможной паузе в повышении ставки в первом полугодии 2019. Это потенциальный стимул для возобновления движения наверх российских индексов. Сегодня главным событием станет заседание Европейского Центрального банка. Будет озвучено решение по ставке и дальнейшее направление монетарной политики. При наличии намеков на продолжение мягкой политики и стимулирование экономики Еврозоны рынок отыграет заседание ЕЦБ плюсом. Именно такой сценарий наиболее вероятный. Завтра же внимание российских инвесторов будет приковано к Банку России и его решению по ставке. С учетом роста инфляции, а с 1 по 10 декабря она составила уже 0,3%, повышается вероятность еще одного увеличения ставки на 0,25%. В этом случае рубль получит дополнительную поддержку для укрепления под занавес недели, котировки могут протестировать уровень в 66 рублей".
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