Макроэкономические показатели РФ увеличивают вероятность повышения ключевой ставки - Уралсиб

Макроэкономические показатели РФ увеличивают вероятность повышения Центробанком РФ ключевой ставки по итогам заседания совета директоров, назначенного на 14 декабря, считает аналитик корпорации "Уралсиб" (MOEX: USBN) Ирина Лебедева.

"В последние две недели инфляция ускорилась до 0,2%, а за первые 10 дней декабря она составила 0,3%. В прошлом же году за весь месяц рост цен был равен 0,4%, так что ускорение годовой инфляции продолжилось, сейчас она остается вблизи долгосрочного ориентира в 4%", - говорится в обзоре.

По мнению И.Лебедевой, начавшееся ускорение инфляции - это серьезное основание для повышения ключевой ставки в пятницу.

"Помимо этого, опубликованные накануне данные по ВВП за III квартал 2018 года (оценка роста была повышена до 1,5%) также являются доводом в пользу ужесточения монетарной политики. Рост экономики вблизи потенциального полностью лишает аргументов тех, кто считает необходимым проводить мягкую денежно-кредитную политику для стимулирования экономического роста. Мы по-прежнему ждем повышения ключевой ставки на ближайшем заседании", - пишет И.Лебедева.