Участникам российского облигационного рынка все еще не удается угадывать настрой Минфина на первичных аукционах ОФЗ - Росбанк

"Участникам российского облигационного рынка все еще не удается угадывать настрой Минфина на первичных аукционах ОФЗ. Вчера на аукционе по размещению 16.2 млрд руб. 3-летних ОФЗ-ПД 25083 было предъявлено 40.5 млрд руб. спроса. Инвесторы, очевидно, ожидали от ведомства большей премии по доходности, но отсечка остановилась на 5 бп относительно закрытия вторника (8.36% годовых). Как следствие, было размещено лишь 8.9 млрд руб., или 55% из предложенного объема. На аукционе 4-летних ОФЗ-ПК 29012 почти трехкратный переспрос также не обеспечил успеха: востребованными оказались лишь 4.7 млрд руб. бумаги по цене отсечения 99.65% от номинала (дисконт 15 бп от уровней закрытия вторника). Мы готовы допустить, что Минфин может сознательно смещать фокус первичных размещений с объема привлекаемых ресурсов на их стоимость - и обратно. Таким образом, ведомство избегает формирования у участников рынка устойчивых "паттернов" поведения, в частности, ожиданий завышенных премий по доходности. На следующей неделе нам представится возможность протестировать эту гипотезу на заранее анонсированном ведомством аукционе по размещению ОФЗ-ИН. На прошлых аукционах по размещению инфляционных бумаг Министерству порой приходилось делать выбор между количеством исполненных заявок и величиной дисконта по цене, на которую ведомство готово согласиться", - отмечают аналитики Росбанка.