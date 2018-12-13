.
.
СЕГОДНЯ:
.
.
.
Аналитикам
Главная / Аналитикам / Аналитика / Участникам российского облигационного рынка все еще не удается угадывать настрой Минфина на первичных аукционах ОФЗ - Росбанк
.
Динамика мировых рынков
.
Новости и аналитика
.
Базы данных
.
13 декабря 2018 года 11:33
Участникам российского облигационного рынка все еще не удается угадывать настрой Минфина на первичных аукционах ОФЗ - Росбанк
"Участникам российского облигационного рынка все еще не удается угадывать настрой Минфина на первичных аукционах ОФЗ. Вчера на аукционе по размещению 16.2 млрд руб. 3-летних ОФЗ-ПД 25083 было предъявлено 40.5 млрд руб. спроса. Инвесторы, очевидно, ожидали от ведомства большей премии по доходности, но отсечка остановилась на 5 бп относительно закрытия вторника (8.36% годовых). Как следствие, было размещено лишь 8.9 млрд руб., или 55% из предложенного объема. На аукционе 4-летних ОФЗ-ПК 29012 почти трехкратный переспрос также не обеспечил успеха: востребованными оказались лишь 4.7 млрд руб. бумаги по цене отсечения 99.65% от номинала (дисконт 15 бп от уровней закрытия вторника). Мы готовы допустить, что Минфин может сознательно смещать фокус первичных размещений с объема привлекаемых ресурсов на их стоимость - и обратно. Таким образом, ведомство избегает формирования у участников рынка устойчивых "паттернов" поведения, в частности, ожиданий завышенных премий по доходности. На следующей неделе нам представится возможность протестировать эту гипотезу на заранее анонсированном ведомством аукционе по размещению ОФЗ-ИН. На прошлых аукционах по размещению инфляционных бумаг Министерству порой приходилось делать выбор между количеством исполненных заявок и величиной дисконта по цене, на которую ведомство готово согласиться", - отмечают аналитики Росбанка.
.
13 декабря 2018 года 17:42
Принимая во внимание нарастание политических рисков вокруг Brexit, мы пересматриваем прогноз по паре EUR/GBP до 0,92 - Julius Baer
В среду вечером Консервативная партия провела голосование по вотуму недоверия премьер-министру Терезе Мэй после того, как было достигнуто необходимое для начала процедуры количество голосов депутатов от партии (48 человек). В итоге, в поддержку Мэй проголосовали 200 представителей партии в... читать дальше
.13 декабря 2018 года 14:59
После резкого падения с уровня выше 80 долл. США за баррель в начале октября котировки нефти закрепляются на уровне 60 долларов за баррель - рынок, по мнению главы исследований сырьевых рынков Julius Baer Норберта Рюкера, пытается "переварить" различные факторы неопределенности. ОПЕК совместно... читать дальше
.13 декабря 2018 года 13:02
"Евро торгуется в скромном плюсе после вчерашнего подъема. На недельных графиках пара EURUSD остается на отрицательной территории из-за распродажи рисковых активов в начале недели. Однако единая валюта еще может выйти в зеленую зону, если ЕЦБ не спугнет покупателей, а американские розничные... читать дальше
.13 декабря 2018 года 11:50
"Нефтяные цены растут в ходе торгов четверга, отражая улучшение аппетита к рисковым активам. Однако пока сложно признать, что позитив на нефтяном рынке будет носить устойчивый характер. Рост запасов нефти и нефтепродуктов в странах ОЭСР, наблюдаемый с середины текущего года, ожидаемое расширение... читать дальше
.13 декабря 2018 года 10:44
"Спрос на рисковые активы понемногу восстанавливается. В течение недели эту тенденцию поддерживают новости о том, что США и Китай не спешат оканчивать "торговое перемирие". Оно сохраняется, даже несмотря на арест финдиректора Huawei. Фьючерсы на американский S&P500 с утра в четверг поднимаются на... читать дальше
.13 декабря 2018 года 10:21
"Котировки Brent не оставляют попыток перейти к росту на фоне улучшения ситуации на глобальных фондовых площадках. Новое соглашение о сокращении добычи нефти странами ОПЕК+ защищает цены от падения ниже отметки 60 долл./барр. Вместе с тем сейчас в котировках не учтены риски уменьшения предложения... читать дальше
.13 декабря 2018 года 10:08
"После "застоя" на годовых минимумах в течение августа-сентября показало разворот золото. Первой цель его движения является отметка 1300 долларов. Потенциал роста составляет более 4%, что, с учетом больших "плеч" по данному инструменту, может позволить очень неплохо заработать. Поэтому фьючерс на... читать дальше
.13 декабря 2018 года 09:41
Запасы нефти в США сокращаются вторую неделю подряд после 10 недель роста. На этот раз снижение составило 1,3 млн баррелей. Однако ни данная тенденция, ни соглашение о сокращении добычи в рамках ОПЕК+ не сказываются на возвращении интереса к покупкам. Добыча в Иране остается на достаточно высоком... читать дальше
.13 декабря 2018 года 09:25
Американские фондовые индексы выросли в среду. Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) растут в четверг. Цены на нефть эталонных марок сдержанно поднимаются в ходе торгов в четверг. читать дальше
.12 декабря 2018 года 15:23
Во вторник финансовые рынки получили поддержку из Китая, чьи власти объявили о намерении рассмотреть возможность снижения импортных пошлин на американские автомобили, отмечает аналитик рынка сырьевых товаров Julius Baer Карстен Менке. Несмотря на то, что Пекин и Вашингтон пока далеки от... читать дальше
.
ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:
.