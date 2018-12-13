Не исключено, что торговля на российском валютном рынке будет достаточно волатильной - Оргбанк

"Участники российского валютного рынка с нетерпением ожидают итогов предстоящих заседаний центральных банков США, Европы и, конечно, России. Наиболее важным для российской валюты, разумеется, является решение по ключевой ставке, которое будет озвучено ЦБ РФ завтра в 13:30 мск. В настоящий момент рубль пока "переваривает" итоги заседания стран ОПЕК+, состоявшегося на прошлой неделе. Сейчас понижательный тренд на нефтяном рынке сломлен, и цена нефти марки Brent закрепилась выше 60-долларовой отметки. Российская валюта с более сдержанным оптимизмом получила определенный профит из этого. Курс доллара и евро относительно рубля упал более чем на процент, где и задержался к настоящему времени, ожидая очередной порции значимых данных. Исходя из сложившихся условий, наиболее вероятным кажется следующий сценарий - Банк России должен дать российской валюте дополнительный импульс к дальнейшему укреплению и поднять ставку на пресловутые четверть процента, чтобы в начале следующего года с осуществлением бюджетного правила, предполагающего покупку валюты на открытом рынке, не вызвать резкого ослабления рубля. К тому же нельзя игнорировать и величину инфляции, которая превзошла прогнозные значения, да и санкционное давление со стороны Запада продолжает "маячить на ближайшем горизонте". Так что не исключено, что торговля на российском валютном рынке, подверженном многофакторному влиянию, в ближайшей перспективе будет достаточно волатильной на радость спекулянтам, принося "головную боль" российским экспортерам и импортерам", - отмечает шеф-дилер Оргбанка по валютным операциям Александр Королев.