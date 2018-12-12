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12 декабря 2018 года 17:25
Raiffeisenbank рекомендует покупать "префы" Транснефти на ожиданиях роста дивидендов
Raiffeisenbank понизил прогнозную стоимость привилегированных акций "Транснефти" (MOEX: TRNF) с 208 тыс. рублей до 202 тыс. рублей за штуку с учетом нового прогноза по капзатратам, сообщается в обзоре аналитиков банка Сергея Гарамиты и Андрея Полищука. Рекомендация "покупать" для "префов" "Транснефти" была подтверждена на ожиданиях роста дивидендов и выкупа акций. "Поставленная перед менеджментом задача по повышению цены акций может быть достигнута через повышение дивидендов и уже объявленные планы по выкупу (в совокупном объеме до 20 млрд рублей). Отметим, что свободный денежный поток основного бизнеса (с учетом дивидендов от "Новороссийского морского торгового порта" (MOEX: NMTP) (НМТП) и процентов) может уже в этом году покрыть коэффициент дивидендных выплат более 40% (без учета переоценки доли в НМТП в III квартале). При этом с учетом индексации и роста транспортировки через новые трубопроводы (ВСТО и нефтепродуктопроводы), в 2020 году скорректированный свободный поток может вырасти до уровня достаточного и на 50% выплаты дивидендов, и на выкуп "префов" (при условии объема в 5 млрд рублей в год), с совокупной доходностью около 11% в 2020 году, что даже выше ожидаемой в районе 8% доходности привилегированных акций "Татнефти" (MOEX: TATN), - пишут аналитики. По данным информационно-аналитического терминала "ЭФИР-Интерфакс", в настоящее время консенсус-прогноз цены привилегированных акций "Транснефти", основанный на оценках аналитиков 7 инвестиционных банков, составляет 187,532 тыс. рублей за штуку, консенсус-рекомендация - "держать". Текущая стоимость этих бумаг составляет порядка 169 тыс. рублей за штуку.
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Компании упоминаемые в новости: Транснефть
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