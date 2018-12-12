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12 декабря 2018 года 16:01
Рубль пока не разделяет оптимизма развивающихся рынков - БКС
Курс рубля пока что остается изолирован от позитивной динамики других развивающихся рынков, отмечает главный аналитик "БКС Премьер" Антон Покатович. Позитив для сектора emerging markets сейчас формируется, с одной стороны, продолжением переговоров между США и Китам по поводу деэскалации торговой напряженности - Китай демонстрирует все больше готовности к снижению пошлин на американские автомобили ли, а также к закупке сельхоз продукции у США. С другой стороны, рынки все больше рассчитывают на смягчение монетарной политики ФРС. В случае если регулятор США повысит ставку в декабре, но в тоже время даст рынкам четкий сигнал о паузе в повышении ставок в первом полугодии 2019 год - ЕМ получат существенный позитивный импульс. "Изоляция рубля от данного позитива, на наш взгляд, сейчас объясняется опасениями инвесторов по поводу возвращения регулятора с покупками валюты на открытом рынке, - указывает Антон Покатович. - Не добавляет оптимизма и стагнация нефти вблизи ценового диапазона 60-61$. В свою очередь полагаем, что рублю в ближайшей перспективе удастся удержаться в диапазоне 65,2-66,7. Фактор давления со стороны возвращения к покупкам валюты на рынке, по нашим оценкам, в определенной мере будет нейтрализован ожидаемым нами повышением ключевой ставки до уровня 7,75% в ближайшую пятницу. Также мы считаем, что для роста нефтяных цен сейчас сформированы необходимые фундаментальные предпосылки, которые вряд ли смогут долго игнорироваться инвесторами. Заметим, что сейчас в рубле присутствует и негативный геополитический фактор. США выпустила резолюцию, определив свое негативное отношение к проекту Газпрома "Северный поток - 2". Пока что данная резолюция носит формальный характер и отражает лишь позицию Вашингтона по данному вопросу, однако для роста опасений инвесторов этого хватило".
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12 декабря 2018 года 15:23
Во вторник финансовые рынки получили поддержку из Китая, чьи власти объявили о намерении рассмотреть возможность снижения импортных пошлин на американские автомобили, отмечает аналитик рынка сырьевых товаров Julius Baer Карстен Менке. Несмотря на то, что Пекин и Вашингтон пока далеки от... читать дальше
.12 декабря 2018 года 13:27
"В среду EUR/USD торгуется с небольшим повышением после двух дней внушительной просадки. На недельных графиках пара держится в минусе перед ключевыми событиями недели - данными по инфляции в США и заседанием ЕЦБ. Что касается инфляционного отчета, здесь прогнозируется замедление темпов роста... читать дальше
.12 декабря 2018 года 12:38
"Нефтяные цены демонстрируют позитивную динамику после опубликованных накануне еженедельных данных от Американского института нефти (API), отразивших снижение запасов сырья в США. По данным института, коммерческие запасы нефти сократились на 10,8 mb. Также поддержку "черному золоту" днем ранее... читать дальше
.12 декабря 2018 года 12:12
Доллар США продолжает удерживать сильные позиции на Forex в ожидании ноябрьских данных по инфляции в США. Индекс доллара (DXY Index) на текущий момент торгуется в районе отметок 97,4, что немногим ниже максимальных отметок текущего года (97,7). Накануне катализатором для укрепления позиций... читать дальше
.12 декабря 2018 года 10:08
"Нефть начинает получать позитивные сигналы. Накануне API сообщил, что на неделе, завершившейся 7 декабря, коммерческие запасы нефти в США упали на 10,2 млн баррелей, запасы бензина сократились на 2,5 млн баррелей, а дистиллятов выросли на 0,71 млн баррелей. Опрос Wall Street Journal показал, что... читать дальше
.12 декабря 2018 года 09:33
Рынок акций США завершил торги во вторник без единой динамики. Фондовые индексы стран Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) активно растут в ходе торгов в среду. Цены на нефть эталонных марок поднимаются в ходе торгов в среду. читать дальше
.11 декабря 2018 года 17:53
Нефтяной рынок к середине недели остаётся вблизи 60$. Главный аналитик "БКС Премьер" Антон Покатович полагает, что препятствием для роста нефтяных цен на данный момент служат лишь сомнения инвесторов. После итогов заседания ОПЕК+ и решения о возвращении к сокращению нефтедобычи на 1,2 млн барр.... читать дальше
.11 декабря 2018 года 17:20
Риски жесткого выхода Великобритании из ЕС нарастают с переносом даты голосования по соглашению о Brexit - Julius Baer
В понедельник появились новости о том, что премьер-министр Великобритании Тереза Мэй отложит голосование в Палате общин по соглашению с ЕС о Brexit, которое было запланировано на вечер вторника, указывает экономист Julius Baer Дэвид Мейер. Позднее она подтвердила это в выступлении перед... читать дальше
.11 декабря 2018 года 14:58
"Цена на нефть (февральский фьючерс марки Brent) во вторник 11 декабря к 14:15 мск повышалась на 0,5% до 60,27 доллара за баррель, - обращает внимание аналитик ГК "Форекс Клуб" Иван Марчена. - Рынок "черного золота" получает поддержку от сообщений из Ливии. В частности, национальная нефтяная... читать дальше
.11 декабря 2018 года 13:40
"После планомерного снижения на протяжении последних пяти недель, фунт вырвался за пределы диапазона и в понедельник отметился на минимумах апреля 2017 года немногим вышке уровня 1.25, который теперь представляет собой ключевой рубеж на пути вниз, - констатирует аналитик социальной сети для... читать дальше
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