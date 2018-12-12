Рубль пока не разделяет оптимизма развивающихся рынков - БКС

Курс рубля пока что остается изолирован от позитивной динамики других развивающихся рынков, отмечает главный аналитик "БКС Премьер" Антон Покатович. Позитив для сектора emerging markets сейчас формируется, с одной стороны, продолжением переговоров между США и Китам по поводу деэскалации торговой напряженности - Китай демонстрирует все больше готовности к снижению пошлин на американские автомобили ли, а также к закупке сельхоз продукции у США. С другой стороны, рынки все больше рассчитывают на смягчение монетарной политики ФРС. В случае если регулятор США повысит ставку в декабре, но в тоже время даст рынкам четкий сигнал о паузе в повышении ставок в первом полугодии 2019 год - ЕМ получат существенный позитивный импульс.

"Изоляция рубля от данного позитива, на наш взгляд, сейчас объясняется опасениями инвесторов по поводу возвращения регулятора с покупками валюты на открытом рынке, - указывает Антон Покатович. - Не добавляет оптимизма и стагнация нефти вблизи ценового диапазона 60-61$. В свою очередь полагаем, что рублю в ближайшей перспективе удастся удержаться в диапазоне 65,2-66,7. Фактор давления со стороны возвращения к покупкам валюты на рынке, по нашим оценкам, в определенной мере будет нейтрализован ожидаемым нами повышением ключевой ставки до уровня 7,75% в ближайшую пятницу. Также мы считаем, что для роста нефтяных цен сейчас сформированы необходимые фундаментальные предпосылки, которые вряд ли смогут долго игнорироваться инвесторами. Заметим, что сейчас в рубле присутствует и негативный геополитический фактор. США выпустила резолюцию, определив свое негативное отношение к проекту Газпрома "Северный поток - 2". Пока что данная резолюция носит формальный характер и отражает лишь позицию Вашингтона по данному вопросу, однако для роста опасений инвесторов этого хватило".