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12 декабря 2018 года 15:23
Палладий не реагирует на негатив с китайского авторынка - Julius Baer
Во вторник финансовые рынки получили поддержку из Китая, чьи власти объявили о намерении рассмотреть возможность снижения импортных пошлин на американские автомобили, отмечает аналитик рынка сырьевых товаров Julius Baer Карстен Менке. Несмотря на то, что Пекин и Вашингтон пока далеки от завершения торговых споров, циклические металлы продемонстрировали повышение котировок. Палладий снова оказался в лидерах роста, прибавив 1,8%. По оценкам эксперта, эффект от снижения пошлины для китайского автомобильного рынка будет минимальным. В прошлом году доля американских машин составила всего 1% от совокупных продаж автомобилей в КНР. Во вторник также была опубликована статистика по китайскому авторынку: продажи в ноябре упали в годовом выражении на 18%. В декабре динамика вряд ли будет лучше, так что Китай ждет первое за три десятилетия сокращение годовых продаж автомобилей. "Торговые споры ухудшают настроения китайских потребителей. Кроме того, по нашим оценкам, они откладывают покупки машин в ожидании новой стимулирующей программы правительства для сектора и мер по борьбе с займами между частными лицами, - указывает Карстен Менке. - По данным аналитиков Macquarie, в прошлом году покупка около 3,4 млн автомобилей, то есть почти 15% всего объема, была профинансирована займами между частными лицами. В итоге, мы не ожидаем сильного улучшения динамики в секторе в 2019 году". На рынке палладия сохраняется некоторый дефицит предложения, который больше заметен в инвестиционном секторе, а не в промышленном. Это частично связано с небольшим размером самого рынка, отсутствием прозрачности и недостаточной ликвидностью. Данные факторы и "бычьи" настроения технических трейдеров создают потенциал дальнейшего роста цен. Однако, более высокие котировки вряд ли будут устойчивыми в средне- и долгосрочной перспективе. Текущие инвестиции в секторе связаны с заметными рисками. "Рынок палладия не замечает негативной статистики с автомобильного рынка Китая и растет на признаках улучшения внешнеторговых отношений между США и КНР. Политика властей в Пекине, вероятно, приведет к сохранению слабости китайского автомобильного рынка в 2019 году. На котировки палладия влияют технические трейдеры и игроки, следующие за общим трендом. Мы рекомендуем воздерживаться от инвестиций в металл из-за неблагоприятного соотношения рисков и доходности в секторе", - резюмирует эксперт Julius Baer.
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12 декабря 2018 года 13:27
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.12 декабря 2018 года 12:38
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.12 декабря 2018 года 12:12
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.11 декабря 2018 года 13:40
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.11 декабря 2018 года 12:41
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