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12 декабря 2018 года 14:02
Наиболее вероятен сценарий смещения торгового диапазона в район 67 - 68 рублей за доллар к концу декабря - "Аналитика Онлайн"
Чем ближе пятница и заседание Банка России по денежно-кредитной политике, тем больше разговоров среди участников рынка о том, что ЦБ во второй раз в этом году пойдет на повышение ключевой ставки на 0,25%, подчеркивает руководитель департамента аналитики компании "Аналитика Онлайн" Глеб Задоя. Ранее Эльвира Набиуллина уже намекала на возможность повышения ключевой ставке. В текущих условиях это будет примитивная мера, для того чтобы избежать резкого повышения процентной ставки в будущем. Банк России страхуется от неизбежного роста цен в 2019 году из-за повышения НДС до 20%. Повышение ключевой ставки может стать гарантом стабильности отечественной валюты на фоне снижения нефтяных цен. Ведь, несмотря на всю стабильность отечественной валюты в последние месяцы участники рынка готовы к резким колебаниям курса. "При этом нужно отметить, что текущая стабильность на руку Министерству финансов, - уверен Глеб Задоя. - Ведомство Антона Силуанова планирует провести очередной аукцион ОФЗ на этой неделе. Инвесторам будет предложено бумаг на 21 миллиард рублей. Возможно, именно это отчасти стало причиной укрепления отечественной валюты накануне". Сегодня утром на торгах Московской биржи за доллар дают 66 рублей 45 копеек, евро торгуется на уровне 75 рублей 25 копеек. Индекс ММВБ просел до 2470 пунктов, а котировки нефти марки Brent держаться чуть выше 60 доллара за баррель. Курс Биткоина по данным портала CoinMarketCap располагается ниже 3500 долларов. "Убаюкивающее спокойствие на валютном рынке - это затишье перед бурей. Российские финансовые власти это прекрасно понимают и будут использовать текущие возможности для того, что бы привести в действие примитивные меры воздействия на рубль. Мы по-прежнему считаем, что у отечественной валюты практически нет шансов на укрепление и маловероятно, что до конца текущего года мы увидим курс доллара ниже отметки в 66. Гораздо более вероятным нам кажется сценарий к концу декабря смещения торгового диапазона в район 67 - 68 рублей за доллар", - заключает эксперт компании "Аналитика Онлайн".
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