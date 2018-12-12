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12 декабря 2018 года 13:27
Евро теряет привлекательность в ожидании ЕЦБ - eToro
"В среду EUR/USD торгуется с небольшим повышением после двух дней внушительной просадки. На недельных графиках пара держится в минусе перед ключевыми событиями недели - данными по инфляции в США и заседанием ЕЦБ. Что касается инфляционного отчета, здесь прогнозируется замедление темпов роста потребительских цен в ноябре, в том числе из-за удешевления нефти. От того, какими будут цифры в рамках сегодняшнего отчета во много будет зависеть риторика ФРС на следующей неделе, когда регулятор, как широко ожидается, повысит стоимость кредитования в четвертый раз в этом году. Также интересно будет увидеть, повлияет ли очередная критика Трампа на тон Центробанка. Напомним, сегодня американский лидер подчеркнул, что со стороны ФРС было бы глупо повысить ставку на декабрьском заседании. Для пары EUR/USD, которая продолжает следить за развитием политических событий в Европе, не менее важным будет заседание ЕЦБ, которое состоится завтра. В свете недавнего ухудшения показателей деловой активности, есть вероятность пересмотра экономических прогнозов Центробанка в сторону небольшого понижения. Также не исключено, что регулятор попытается отодвинуть ожидания рынка относительно первого повышения ставки, которого, впрочем, и так уже мало кто ожидает в следующем году. Потенциально "голубиная" риторика Драги может усилить давление на единую валюту, и без того страдающую от происходящего в Италии, Франции и Британии. К слову, обострение признаков разрастания политического кризиса в Европе может послужить основной причиной дальнейшего снижения привлекательности евро", - комментирует ситуацию аналитик социальной сети для инвесторов eToro в России и СНГ Михаил Мащенко.
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12 декабря 2018 года 15:23
Во вторник финансовые рынки получили поддержку из Китая, чьи власти объявили о намерении рассмотреть возможность снижения импортных пошлин на американские автомобили, отмечает аналитик рынка сырьевых товаров Julius Baer Карстен Менке. Несмотря на то, что Пекин и Вашингтон пока далеки от... читать дальше
.12 декабря 2018 года 12:38
"Нефтяные цены демонстрируют позитивную динамику после опубликованных накануне еженедельных данных от Американского института нефти (API), отразивших снижение запасов сырья в США. По данным института, коммерческие запасы нефти сократились на 10,8 mb. Также поддержку "черному золоту" днем ранее... читать дальше
.12 декабря 2018 года 12:12
Доллар США продолжает удерживать сильные позиции на Forex в ожидании ноябрьских данных по инфляции в США. Индекс доллара (DXY Index) на текущий момент торгуется в районе отметок 97,4, что немногим ниже максимальных отметок текущего года (97,7). Накануне катализатором для укрепления позиций... читать дальше
.12 декабря 2018 года 10:08
"Нефть начинает получать позитивные сигналы. Накануне API сообщил, что на неделе, завершившейся 7 декабря, коммерческие запасы нефти в США упали на 10,2 млн баррелей, запасы бензина сократились на 2,5 млн баррелей, а дистиллятов выросли на 0,71 млн баррелей. Опрос Wall Street Journal показал, что... читать дальше
.12 декабря 2018 года 09:33
Рынок акций США завершил торги во вторник без единой динамики. Фондовые индексы стран Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) активно растут в ходе торгов в среду. Цены на нефть эталонных марок поднимаются в ходе торгов в среду. читать дальше
.11 декабря 2018 года 17:53
Нефтяной рынок к середине недели остаётся вблизи 60$. Главный аналитик "БКС Премьер" Антон Покатович полагает, что препятствием для роста нефтяных цен на данный момент служат лишь сомнения инвесторов. После итогов заседания ОПЕК+ и решения о возвращении к сокращению нефтедобычи на 1,2 млн барр.... читать дальше
.11 декабря 2018 года 17:20
Риски жесткого выхода Великобритании из ЕС нарастают с переносом даты голосования по соглашению о Brexit - Julius Baer
В понедельник появились новости о том, что премьер-министр Великобритании Тереза Мэй отложит голосование в Палате общин по соглашению с ЕС о Brexit, которое было запланировано на вечер вторника, указывает экономист Julius Baer Дэвид Мейер. Позднее она подтвердила это в выступлении перед... читать дальше
.11 декабря 2018 года 14:58
"Цена на нефть (февральский фьючерс марки Brent) во вторник 11 декабря к 14:15 мск повышалась на 0,5% до 60,27 доллара за баррель, - обращает внимание аналитик ГК "Форекс Клуб" Иван Марчена. - Рынок "черного золота" получает поддержку от сообщений из Ливии. В частности, национальная нефтяная... читать дальше
.11 декабря 2018 года 13:40
"После планомерного снижения на протяжении последних пяти недель, фунт вырвался за пределы диапазона и в понедельник отметился на минимумах апреля 2017 года немногим вышке уровня 1.25, который теперь представляет собой ключевой рубеж на пути вниз, - констатирует аналитик социальной сети для... читать дальше
.11 декабря 2018 года 12:41
"Основные криптовалюты продолжают свое падение, двигаясь в рамках сформировавшегося на рынке сильного нисходящего тренда, - указывает аналитик ГК "Форекс Клуб" Иван Марчена. - При этом они игнорируют даже некоторые позитивные новости. Так, например, инвесторы остались равнодушными к сообщению о... читать дальше
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