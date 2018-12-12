Евро теряет привлекательность в ожидании ЕЦБ - eToro

"В среду EUR/USD торгуется с небольшим повышением после двух дней внушительной просадки. На недельных графиках пара держится в минусе перед ключевыми событиями недели - данными по инфляции в США и заседанием ЕЦБ. Что касается инфляционного отчета, здесь прогнозируется замедление темпов роста потребительских цен в ноябре, в том числе из-за удешевления нефти. От того, какими будут цифры в рамках сегодняшнего отчета во много будет зависеть риторика ФРС на следующей неделе, когда регулятор, как широко ожидается, повысит стоимость кредитования в четвертый раз в этом году. Также интересно будет увидеть, повлияет ли очередная критика Трампа на тон Центробанка. Напомним, сегодня американский лидер подчеркнул, что со стороны ФРС было бы глупо повысить ставку на декабрьском заседании. Для пары EUR/USD, которая продолжает следить за развитием политических событий в Европе, не менее важным будет заседание ЕЦБ, которое состоится завтра. В свете недавнего ухудшения показателей деловой активности, есть вероятность пересмотра экономических прогнозов Центробанка в сторону небольшого понижения. Также не исключено, что регулятор попытается отодвинуть ожидания рынка относительно первого повышения ставки, которого, впрочем, и так уже мало кто ожидает в следующем году.

Потенциально "голубиная" риторика Драги может усилить давление на единую валюту, и без того страдающую от происходящего в Италии, Франции и Британии. К слову, обострение признаков разрастания политического кризиса в Европе может послужить основной причиной дальнейшего снижения привлекательности евро", - комментирует ситуацию аналитик социальной сети для инвесторов eToro в России и СНГ Михаил Мащенко.