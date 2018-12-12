В последнее время наблюдается увеличение спроса на бумаги с защитой от инфляции - ИК "Велес Капитал"

"В среду при открытии на рынке ОФЗ продолжали доминировать покупатели. Сегодня Минфин в рамках еженедельных аукционов размещает бумаги на 21,2 млрд руб. Предложение состоит из двух лотов среднесрочных облигаций федерального займа ОФЗ серий 25083 (погашение в декабре 2021) на сумму 16,2 млрд руб. и 29012 (погашается в ноябре 2022) в объеме 5 млрд руб. Кроме того, Минфин сообщил, что, начиная со следующего аукциона, 19 декабря, на аукционах будут ежемесячно предлагаться ОФЗ с номинальной стоимостью, индексируемой в соответствии с индексом потребительских цен Российской Федерации (ОФЗ-ИН), что ожидаемо, так как в последнее время наблюдается увеличение спроса на бумаги с защитой от инфляции", - отмечают в ИК "Велес Капитал".