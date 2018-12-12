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12 декабря 2018 года 13:00
В последнее время наблюдается увеличение спроса на бумаги с защитой от инфляции - ИК "Велес Капитал"
"В среду при открытии на рынке ОФЗ продолжали доминировать покупатели. Сегодня Минфин в рамках еженедельных аукционов размещает бумаги на 21,2 млрд руб. Предложение состоит из двух лотов среднесрочных облигаций федерального займа ОФЗ серий 25083 (погашение в декабре 2021) на сумму 16,2 млрд руб. и 29012 (погашается в ноябре 2022) в объеме 5 млрд руб. Кроме того, Минфин сообщил, что, начиная со следующего аукциона, 19 декабря, на аукционах будут ежемесячно предлагаться ОФЗ с номинальной стоимостью, индексируемой в соответствии с индексом потребительских цен Российской Федерации (ОФЗ-ИН), что ожидаемо, так как в последнее время наблюдается увеличение спроса на бумаги с защитой от инфляции", - отмечают в ИК "Велес Капитал".
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12 декабря 2018 года 15:23
Во вторник финансовые рынки получили поддержку из Китая, чьи власти объявили о намерении рассмотреть возможность снижения импортных пошлин на американские автомобили, отмечает аналитик рынка сырьевых товаров Julius Baer Карстен Менке. Несмотря на то, что Пекин и Вашингтон пока далеки от... читать дальше
.12 декабря 2018 года 13:27
"В среду EUR/USD торгуется с небольшим повышением после двух дней внушительной просадки. На недельных графиках пара держится в минусе перед ключевыми событиями недели - данными по инфляции в США и заседанием ЕЦБ. Что касается инфляционного отчета, здесь прогнозируется замедление темпов роста... читать дальше
.12 декабря 2018 года 12:38
"Нефтяные цены демонстрируют позитивную динамику после опубликованных накануне еженедельных данных от Американского института нефти (API), отразивших снижение запасов сырья в США. По данным института, коммерческие запасы нефти сократились на 10,8 mb. Также поддержку "черному золоту" днем ранее... читать дальше
.12 декабря 2018 года 12:12
Доллар США продолжает удерживать сильные позиции на Forex в ожидании ноябрьских данных по инфляции в США. Индекс доллара (DXY Index) на текущий момент торгуется в районе отметок 97,4, что немногим ниже максимальных отметок текущего года (97,7). Накануне катализатором для укрепления позиций... читать дальше
.12 декабря 2018 года 10:08
"Нефть начинает получать позитивные сигналы. Накануне API сообщил, что на неделе, завершившейся 7 декабря, коммерческие запасы нефти в США упали на 10,2 млн баррелей, запасы бензина сократились на 2,5 млн баррелей, а дистиллятов выросли на 0,71 млн баррелей. Опрос Wall Street Journal показал, что... читать дальше
.12 декабря 2018 года 09:33
Рынок акций США завершил торги во вторник без единой динамики. Фондовые индексы стран Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) активно растут в ходе торгов в среду. Цены на нефть эталонных марок поднимаются в ходе торгов в среду. читать дальше
.11 декабря 2018 года 17:53
Нефтяной рынок к середине недели остаётся вблизи 60$. Главный аналитик "БКС Премьер" Антон Покатович полагает, что препятствием для роста нефтяных цен на данный момент служат лишь сомнения инвесторов. После итогов заседания ОПЕК+ и решения о возвращении к сокращению нефтедобычи на 1,2 млн барр.... читать дальше
.11 декабря 2018 года 17:20
Риски жесткого выхода Великобритании из ЕС нарастают с переносом даты голосования по соглашению о Brexit - Julius Baer
В понедельник появились новости о том, что премьер-министр Великобритании Тереза Мэй отложит голосование в Палате общин по соглашению с ЕС о Brexit, которое было запланировано на вечер вторника, указывает экономист Julius Baer Дэвид Мейер. Позднее она подтвердила это в выступлении перед... читать дальше
.11 декабря 2018 года 14:58
"Цена на нефть (февральский фьючерс марки Brent) во вторник 11 декабря к 14:15 мск повышалась на 0,5% до 60,27 доллара за баррель, - обращает внимание аналитик ГК "Форекс Клуб" Иван Марчена. - Рынок "черного золота" получает поддержку от сообщений из Ливии. В частности, национальная нефтяная... читать дальше
.11 декабря 2018 года 13:40
"После планомерного снижения на протяжении последних пяти недель, фунт вырвался за пределы диапазона и в понедельник отметился на минимумах апреля 2017 года немногим вышке уровня 1.25, который теперь представляет собой ключевой рубеж на пути вниз, - констатирует аналитик социальной сети для... читать дальше
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