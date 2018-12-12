.
.
СЕГОДНЯ:
.
.
.
Аналитикам
Главная / Аналитикам / Аналитика / Ориентиры по Brent - 59,5-61,5/bbl - "Нордеа Банк"
.
Динамика мировых рынков
.
Новости и аналитика
.
Базы данных
.
12 декабря 2018 года 12:38
Ориентиры по Brent - 59,5-61,5/bbl - "Нордеа Банк"
"Нефтяные цены демонстрируют позитивную динамику после опубликованных накануне еженедельных данных от Американского института нефти (API), отразивших снижение запасов сырья в США. По данным института, коммерческие запасы нефти сократились на 10,8 mb. Также поддержку "черному золоту" днем ранее оказали сообщения о форс-мажоре на нефтяных объектах в Ливии, где повстанцы блокировали одно из крупнейших месторождений. Данные от Минэнерго будут опубликованы сегодня в 18:30 мск. Кроме того, сегодня рынок оценит ежемесячный отчет ОПЕК. Мы не исключаем, что по итогам публикации отчета картеля давление на цены может возрасти, поскольку отразит дальнейшее расширение производства ОПЕК по итогам отчетного периода. Краткосрочные ориентиры по Brent - 59,5-61,5/bbl", - отмечают в "Нордеа Банке".
.
12 декабря 2018 года 15:23
Во вторник финансовые рынки получили поддержку из Китая, чьи власти объявили о намерении рассмотреть возможность снижения импортных пошлин на американские автомобили, отмечает аналитик рынка сырьевых товаров Julius Baer Карстен Менке. Несмотря на то, что Пекин и Вашингтон пока далеки от... читать дальше
.12 декабря 2018 года 13:27
"В среду EUR/USD торгуется с небольшим повышением после двух дней внушительной просадки. На недельных графиках пара держится в минусе перед ключевыми событиями недели - данными по инфляции в США и заседанием ЕЦБ. Что касается инфляционного отчета, здесь прогнозируется замедление темпов роста... читать дальше
.12 декабря 2018 года 12:12
Доллар США продолжает удерживать сильные позиции на Forex в ожидании ноябрьских данных по инфляции в США. Индекс доллара (DXY Index) на текущий момент торгуется в районе отметок 97,4, что немногим ниже максимальных отметок текущего года (97,7). Накануне катализатором для укрепления позиций... читать дальше
.12 декабря 2018 года 10:08
"Нефть начинает получать позитивные сигналы. Накануне API сообщил, что на неделе, завершившейся 7 декабря, коммерческие запасы нефти в США упали на 10,2 млн баррелей, запасы бензина сократились на 2,5 млн баррелей, а дистиллятов выросли на 0,71 млн баррелей. Опрос Wall Street Journal показал, что... читать дальше
.12 декабря 2018 года 09:33
Рынок акций США завершил торги во вторник без единой динамики. Фондовые индексы стран Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) активно растут в ходе торгов в среду. Цены на нефть эталонных марок поднимаются в ходе торгов в среду. читать дальше
.11 декабря 2018 года 17:53
Нефтяной рынок к середине недели остаётся вблизи 60$. Главный аналитик "БКС Премьер" Антон Покатович полагает, что препятствием для роста нефтяных цен на данный момент служат лишь сомнения инвесторов. После итогов заседания ОПЕК+ и решения о возвращении к сокращению нефтедобычи на 1,2 млн барр.... читать дальше
.11 декабря 2018 года 17:20
Риски жесткого выхода Великобритании из ЕС нарастают с переносом даты голосования по соглашению о Brexit - Julius Baer
В понедельник появились новости о том, что премьер-министр Великобритании Тереза Мэй отложит голосование в Палате общин по соглашению с ЕС о Brexit, которое было запланировано на вечер вторника, указывает экономист Julius Baer Дэвид Мейер. Позднее она подтвердила это в выступлении перед... читать дальше
.11 декабря 2018 года 14:58
"Цена на нефть (февральский фьючерс марки Brent) во вторник 11 декабря к 14:15 мск повышалась на 0,5% до 60,27 доллара за баррель, - обращает внимание аналитик ГК "Форекс Клуб" Иван Марчена. - Рынок "черного золота" получает поддержку от сообщений из Ливии. В частности, национальная нефтяная... читать дальше
.11 декабря 2018 года 13:40
"После планомерного снижения на протяжении последних пяти недель, фунт вырвался за пределы диапазона и в понедельник отметился на минимумах апреля 2017 года немногим вышке уровня 1.25, который теперь представляет собой ключевой рубеж на пути вниз, - констатирует аналитик социальной сети для... читать дальше
.11 декабря 2018 года 12:41
"Основные криптовалюты продолжают свое падение, двигаясь в рамках сформировавшегося на рынке сильного нисходящего тренда, - указывает аналитик ГК "Форекс Клуб" Иван Марчена. - При этом они игнорируют даже некоторые позитивные новости. Так, например, инвесторы остались равнодушными к сообщению о... читать дальше
.
ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:
.