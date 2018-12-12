Ориентиры по Brent - 59,5-61,5/bbl - "Нордеа Банк"

"Нефтяные цены демонстрируют позитивную динамику после опубликованных накануне еженедельных данных от Американского института нефти (API), отразивших снижение запасов сырья в США. По данным института, коммерческие запасы нефти сократились на 10,8 mb. Также поддержку "черному золоту" днем ранее оказали сообщения о форс-мажоре на нефтяных объектах в Ливии, где повстанцы блокировали одно из крупнейших месторождений. Данные от Минэнерго будут опубликованы сегодня в 18:30 мск. Кроме того, сегодня рынок оценит ежемесячный отчет ОПЕК. Мы не исключаем, что по итогам публикации отчета картеля давление на цены может возрасти, поскольку отразит дальнейшее расширение производства ОПЕК по итогам отчетного периода. Краткосрочные ориентиры по Brent - 59,5-61,5/bbl", - отмечают в "Нордеа Банке".