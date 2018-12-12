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12 декабря 2018 года 11:49
Рубль: новая угроза со стороны рынков США - FxPro
"На наш взгляд, будет неосмотрительно рассчитывать на дальнейшее усиление позиций рубля, так как на горизонте "сгущаются тучи". Нефть прибавляет около 1%, после роста на 0,7% накануне. Поддержку котировкам оказали сообщения о перебоях поставок из Ливии после захвата местным ополчением крупнейшего месторождения страны. Тем не менее, в более длительной перспективе стоит обратить внимание на оценки ситуации: эксперты полагают, что текущих мер ограничения со стороны ОПЕК+ не хватит для балансировки рынка в ближайшие 3 месяца. При этом Энергетическое управление США (EIA) прогнозирует рост добычи в стране в 2019 году до беспрецедентных 12,06 млн баррелей в сутки против средних 10,88 млн в уходящем году. Баланс добычи и запасов вернется в фокус рынков к концу дня, когда будут опубликованы недельные данные по Штатам. Это может вызвать новый виток волатильности котировок. Однако более насущной угрозой для рубля, на наш взгляд, является рост доходности гособлигаций США. Это значительно снижает привлекательность рублевых активов относительно безрисковых американских бумаг. Некоторое время развивающиеся рынки игнорируют эту взаимосвязь, однако напомним, что ранее эпизоды роста доходности трежерис США оборачивались распродажей на долговых рынках развивающихся стран. Вслед за долговыми рынками на Forex Индекс доллара быстро развернулся в рост и вновь оказался у многомесячных максимумов. Если существующие условия на глобальных рынках сохранятся, для рубля не будет вопросов, снижаться или нет. Вопрос будет - когда. Рискнем предположить, что это перспектива на срок от нескольких часов до пары дней", - комментирует ситуацию аналитик FxPro Александр Купцикевич.
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12 декабря 2018 года 15:23
Во вторник финансовые рынки получили поддержку из Китая, чьи власти объявили о намерении рассмотреть возможность снижения импортных пошлин на американские автомобили, отмечает аналитик рынка сырьевых товаров Julius Baer Карстен Менке. Несмотря на то, что Пекин и Вашингтон пока далеки от... читать дальше
.12 декабря 2018 года 13:27
"В среду EUR/USD торгуется с небольшим повышением после двух дней внушительной просадки. На недельных графиках пара держится в минусе перед ключевыми событиями недели - данными по инфляции в США и заседанием ЕЦБ. Что касается инфляционного отчета, здесь прогнозируется замедление темпов роста... читать дальше
.12 декабря 2018 года 12:38
"Нефтяные цены демонстрируют позитивную динамику после опубликованных накануне еженедельных данных от Американского института нефти (API), отразивших снижение запасов сырья в США. По данным института, коммерческие запасы нефти сократились на 10,8 mb. Также поддержку "черному золоту" днем ранее... читать дальше
.12 декабря 2018 года 12:12
Доллар США продолжает удерживать сильные позиции на Forex в ожидании ноябрьских данных по инфляции в США. Индекс доллара (DXY Index) на текущий момент торгуется в районе отметок 97,4, что немногим ниже максимальных отметок текущего года (97,7). Накануне катализатором для укрепления позиций... читать дальше
.12 декабря 2018 года 10:08
"Нефть начинает получать позитивные сигналы. Накануне API сообщил, что на неделе, завершившейся 7 декабря, коммерческие запасы нефти в США упали на 10,2 млн баррелей, запасы бензина сократились на 2,5 млн баррелей, а дистиллятов выросли на 0,71 млн баррелей. Опрос Wall Street Journal показал, что... читать дальше
.12 декабря 2018 года 09:33
Рынок акций США завершил торги во вторник без единой динамики. Фондовые индексы стран Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) активно растут в ходе торгов в среду. Цены на нефть эталонных марок поднимаются в ходе торгов в среду. читать дальше
.11 декабря 2018 года 17:53
Нефтяной рынок к середине недели остаётся вблизи 60$. Главный аналитик "БКС Премьер" Антон Покатович полагает, что препятствием для роста нефтяных цен на данный момент служат лишь сомнения инвесторов. После итогов заседания ОПЕК+ и решения о возвращении к сокращению нефтедобычи на 1,2 млн барр.... читать дальше
.11 декабря 2018 года 17:20
Риски жесткого выхода Великобритании из ЕС нарастают с переносом даты голосования по соглашению о Brexit - Julius Baer
В понедельник появились новости о том, что премьер-министр Великобритании Тереза Мэй отложит голосование в Палате общин по соглашению с ЕС о Brexit, которое было запланировано на вечер вторника, указывает экономист Julius Baer Дэвид Мейер. Позднее она подтвердила это в выступлении перед... читать дальше
.11 декабря 2018 года 14:58
"Цена на нефть (февральский фьючерс марки Brent) во вторник 11 декабря к 14:15 мск повышалась на 0,5% до 60,27 доллара за баррель, - обращает внимание аналитик ГК "Форекс Клуб" Иван Марчена. - Рынок "черного золота" получает поддержку от сообщений из Ливии. В частности, национальная нефтяная... читать дальше
.11 декабря 2018 года 13:40
"После планомерного снижения на протяжении последних пяти недель, фунт вырвался за пределы диапазона и в понедельник отметился на минимумах апреля 2017 года немногим вышке уровня 1.25, который теперь представляет собой ключевой рубеж на пути вниз, - констатирует аналитик социальной сети для... читать дальше
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