Рубль: новая угроза со стороны рынков США - FxPro

"На наш взгляд, будет неосмотрительно рассчитывать на дальнейшее усиление позиций рубля, так как на горизонте "сгущаются тучи". Нефть прибавляет около 1%, после роста на 0,7% накануне. Поддержку котировкам оказали сообщения о перебоях поставок из Ливии после захвата местным ополчением крупнейшего месторождения страны. Тем не менее, в более длительной перспективе стоит обратить внимание на оценки ситуации: эксперты полагают, что текущих мер ограничения со стороны ОПЕК+ не хватит для балансировки рынка в ближайшие 3 месяца. При этом Энергетическое управление США (EIA) прогнозирует рост добычи в стране в 2019 году до беспрецедентных 12,06 млн баррелей в сутки против средних 10,88 млн в уходящем году. Баланс добычи и запасов вернется в фокус рынков к концу дня, когда будут опубликованы недельные данные по Штатам. Это может вызвать новый виток волатильности котировок. Однако более насущной угрозой для рубля, на наш взгляд, является рост доходности гособлигаций США. Это значительно снижает привлекательность рублевых активов относительно безрисковых американских бумаг. Некоторое время развивающиеся рынки игнорируют эту взаимосвязь, однако напомним, что ранее эпизоды роста доходности трежерис США оборачивались распродажей на долговых рынках развивающихся стран. Вслед за долговыми рынками на Forex Индекс доллара быстро развернулся в рост и вновь оказался у многомесячных максимумов. Если существующие условия на глобальных рынках сохранятся, для рубля не будет вопросов, снижаться или нет. Вопрос будет - когда. Рискнем предположить, что это перспектива на срок от нескольких часов до пары дней", - комментирует ситуацию аналитик FxPro Александр Купцикевич.