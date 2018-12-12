Рубль пока способен удерживаться вблизи текущих отметок - РФПИ

"Краткосрочно неопределенность относительно действий ЦБ вкупе с достаточным количеством предстоящих событий на внешних рынках способны удерживать рубль вблизи текущих отметок. Однако в перспективе ближайших месяцев по-прежнему не исключаем вероятности умеренного укрепления рубля. Безусловно, важной предпосылкой для этого является неизменность внешних ограничений против РФ - фактор, который невозможно заранее предугадать. Все остальные факторы, связанные с состоянием экономики, фискальной и монетарной политикой, с нашей точки зрения, допускают более крепкий курс рубля", - отмечает главный экономист РФПИ Дмитрий Полевой.