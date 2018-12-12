ОФЗ-ИН смогут "отъесть" определенную часть спроса у сегмента ОФЗ-ПД - Росбанк

"Минфин РФ все еще предпочитает короткие выпуски облигаций для первичных аукционов: сегодня рынку будут предложены 16,2 млрд руб. 3-летних ОФЗ-ПД 25083 (фиксированные купоны) и 5 млрд руб. 4-летних ОФЗ-ПК 29012 (купоны привязаны к RUONIA). Для нас объем предложения выглядит несколько высоким, учитывая отсутствие агрессивных покупателей в сегменте накануне очередного заседания ЦБ РФ. При этом не исключено, что сегодня аукционы будут пользоваться спросом со стороны "якорных" инвесторов. Наибольшее внимание во вчерашнем релизе Минфина касательно первичных аукционов привлек пассаж относительно того, что со следующей недели ведомство будет на ежемесячной основе предлагать ОФЗ-ИН (номинал индексируется на инфляцию). По нашему мнению, на сегодняшний день ценообразование ОФЗ-ПД все еще выглядят интереснее, чем ОФЗ-ИН. К примеру, 5-летние ОФЗ-ИН 52001 будут выглядеть привлекательнее ОФЗ-ПД 26215 аналогичной срочности, прежде всего, для тех инвесторов, которые ожидают среднюю инфляцию за срок жизни инфляционной бумаги выше 5% (breakeven inflation). С другой стороны, в условиях разгона ИПЦ, который продолжится в ближайшие месяцы, вполне логично предположить, что ОФЗ-ИН смогут "отъесть" определенную часть спроса у сегмента ОФЗ-ПД", - отмечают аналитики Росбанка.