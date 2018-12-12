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Главная / Аналитикам / Аналитика / ОФЗ-ИН смогут "отъесть" определенную часть спроса у сегмента ОФЗ-ПД - Росбанк
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12 декабря 2018 года 11:09
ОФЗ-ИН смогут "отъесть" определенную часть спроса у сегмента ОФЗ-ПД - Росбанк
"Минфин РФ все еще предпочитает короткие выпуски облигаций для первичных аукционов: сегодня рынку будут предложены 16,2 млрд руб. 3-летних ОФЗ-ПД 25083 (фиксированные купоны) и 5 млрд руб. 4-летних ОФЗ-ПК 29012 (купоны привязаны к RUONIA). Для нас объем предложения выглядит несколько высоким, учитывая отсутствие агрессивных покупателей в сегменте накануне очередного заседания ЦБ РФ. При этом не исключено, что сегодня аукционы будут пользоваться спросом со стороны "якорных" инвесторов. Наибольшее внимание во вчерашнем релизе Минфина касательно первичных аукционов привлек пассаж относительно того, что со следующей недели ведомство будет на ежемесячной основе предлагать ОФЗ-ИН (номинал индексируется на инфляцию). По нашему мнению, на сегодняшний день ценообразование ОФЗ-ПД все еще выглядят интереснее, чем ОФЗ-ИН. К примеру, 5-летние ОФЗ-ИН 52001 будут выглядеть привлекательнее ОФЗ-ПД 26215 аналогичной срочности, прежде всего, для тех инвесторов, которые ожидают среднюю инфляцию за срок жизни инфляционной бумаги выше 5% (breakeven inflation). С другой стороны, в условиях разгона ИПЦ, который продолжится в ближайшие месяцы, вполне логично предположить, что ОФЗ-ИН смогут "отъесть" определенную часть спроса у сегмента ОФЗ-ПД", - отмечают аналитики Росбанка.
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12 декабря 2018 года 15:23
Во вторник финансовые рынки получили поддержку из Китая, чьи власти объявили о намерении рассмотреть возможность снижения импортных пошлин на американские автомобили, отмечает аналитик рынка сырьевых товаров Julius Baer Карстен Менке. Несмотря на то, что Пекин и Вашингтон пока далеки от... читать дальше
.12 декабря 2018 года 13:27
"В среду EUR/USD торгуется с небольшим повышением после двух дней внушительной просадки. На недельных графиках пара держится в минусе перед ключевыми событиями недели - данными по инфляции в США и заседанием ЕЦБ. Что касается инфляционного отчета, здесь прогнозируется замедление темпов роста... читать дальше
.12 декабря 2018 года 12:38
"Нефтяные цены демонстрируют позитивную динамику после опубликованных накануне еженедельных данных от Американского института нефти (API), отразивших снижение запасов сырья в США. По данным института, коммерческие запасы нефти сократились на 10,8 mb. Также поддержку "черному золоту" днем ранее... читать дальше
.12 декабря 2018 года 12:12
Доллар США продолжает удерживать сильные позиции на Forex в ожидании ноябрьских данных по инфляции в США. Индекс доллара (DXY Index) на текущий момент торгуется в районе отметок 97,4, что немногим ниже максимальных отметок текущего года (97,7). Накануне катализатором для укрепления позиций... читать дальше
.12 декабря 2018 года 10:08
"Нефть начинает получать позитивные сигналы. Накануне API сообщил, что на неделе, завершившейся 7 декабря, коммерческие запасы нефти в США упали на 10,2 млн баррелей, запасы бензина сократились на 2,5 млн баррелей, а дистиллятов выросли на 0,71 млн баррелей. Опрос Wall Street Journal показал, что... читать дальше
.12 декабря 2018 года 09:33
Рынок акций США завершил торги во вторник без единой динамики. Фондовые индексы стран Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) активно растут в ходе торгов в среду. Цены на нефть эталонных марок поднимаются в ходе торгов в среду. читать дальше
.11 декабря 2018 года 17:53
Нефтяной рынок к середине недели остаётся вблизи 60$. Главный аналитик "БКС Премьер" Антон Покатович полагает, что препятствием для роста нефтяных цен на данный момент служат лишь сомнения инвесторов. После итогов заседания ОПЕК+ и решения о возвращении к сокращению нефтедобычи на 1,2 млн барр.... читать дальше
.11 декабря 2018 года 17:20
Риски жесткого выхода Великобритании из ЕС нарастают с переносом даты голосования по соглашению о Brexit - Julius Baer
В понедельник появились новости о том, что премьер-министр Великобритании Тереза Мэй отложит голосование в Палате общин по соглашению с ЕС о Brexit, которое было запланировано на вечер вторника, указывает экономист Julius Baer Дэвид Мейер. Позднее она подтвердила это в выступлении перед... читать дальше
.11 декабря 2018 года 14:58
"Цена на нефть (февральский фьючерс марки Brent) во вторник 11 декабря к 14:15 мск повышалась на 0,5% до 60,27 доллара за баррель, - обращает внимание аналитик ГК "Форекс Клуб" Иван Марчена. - Рынок "черного золота" получает поддержку от сообщений из Ливии. В частности, национальная нефтяная... читать дальше
.11 декабря 2018 года 13:40
"После планомерного снижения на протяжении последних пяти недель, фунт вырвался за пределы диапазона и в понедельник отметился на минимумах апреля 2017 года немногим вышке уровня 1.25, который теперь представляет собой ключевой рубеж на пути вниз, - констатирует аналитик социальной сети для... читать дальше
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