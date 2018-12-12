Потенциал роста будет ограничен отметкой 65,5 руб. за доллар - Алор Брокер

"Рубль в паре с долларом продолжает находится в коридоре 66-67. Даже если сегодня на хорошем внешнем фоне российской валюте удастся пробить нижнюю границу этого канала, потенциал роста будет ограничен отметкой 65,5 руб. за доллар. С середины сентября рубль ни разу не смог пройти уровень 65-65,5, где всегда происходил разворот. Пока мы не видим факторов, способных сломать эту тенденцию", - указывает аналитик Алор Брокер Алексей Антонов.