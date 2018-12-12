Тест уровня 65,50 руб./доллар в данный момент остается базовым сценарием - ИФК "Солид"

"Рубль все еще остается в рамках узкого диапазона 66-67 к доллару, что подчеркивает неопределенность относительно решения по ключевой ставке в пятницу. Тест уровня 65,50 в данный момент остается базовым сценарием", - отмечает аналитик отдела продаж ИФК "Солид" Вадим Кравчук.