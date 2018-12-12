Фондовые индексы будут расти - Инвестиционная палата

"Внешний фон перед открытием российского фондового рынка в среду, на наш взгляд, складывается вполне подходящим для роста основных российских фондовых индексов. Рост фьючерсов на ведущие мировые фондовые индексы и укрепление цен на энергоносители и металлы способствуют попыткам роста с целями 2412 и 2424 пункта по МосБирже и 1139 и 1145 пунктов по РТС. Сегодня внимания инвесторов заслуживают заседания ЕЦБ и Центрального банка Швейцарии, а также заседание совета директоров "Распадской", - отмечает аналитик Инвестиционной палаты Александр Крылов.

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