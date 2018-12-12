Ожидаем открытия индекса МосБиржи с повышением в пределах 0,3-0,5% - ИК "Алго Капитал"

"Мы ожидаем открытия индекса МосБиржи с заметным повышением в пределах 0,3-0,5%, в районе 2400-2405 пунктов. В качестве ближайших поддержек выступят уровни 2390, 2380 пунктов. Значимыми сопротивлениями останутся отметки 2420, 2430 пунктов. После позитивного старта торгов индекс МосБиржи может продолжить свое повышение в район 2420 пунктов. Этому способствует явно благоприятное утреннее состояние внешнего фона", - прогнозирует старший риск-менеджер ИК "Алго Капитал" Виталий Манжос.