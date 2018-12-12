Скорее всего, в первые часы пара доллар/рубль отступит в район 66,3 - Промсвязьбанк

"К открытию торгов среды для рубля сложился позитивный фон. Очередная попытка нефти марки Brent подтянуться в район 61 доллара может поддержать рублевых "быков". Однако приближение заседания ЦБ по ставке будет оказывать сдерживающее влияние на активность игроков. В пятницу также будет обсуждаться вопрос возобновления покупок валюты на открытом рынке во исполнение бюджетного правила, решение которого может оказать существенное влияние на рубль. В сложившихся обстоятельствах мы ожидаем умеренного снижения основных мировых валют в начале сессии. Скорее всего, в первые часы пара доллар/рубль отступит в район 66,3, после чего перейдет к консолидации. И лишь сильные изменения на рынке энергоносителей смогут вывести американскую валюту из диапазона 66,2-66,4 рубля", - считают в Промсвязьбанке.