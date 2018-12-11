.
.
СЕГОДНЯ:
.
.
.
Аналитикам
Главная / Аналитикам / Аналитика / Крайне маловероятным видим сценарий снижения курса доллара ниже отметки 66 рублей до конца текущего года - Аналитика Онлайн
.
Динамика мировых рынков
.
Новости и аналитика
.
Базы данных
.
11 декабря 2018 года 16:56
Крайне маловероятным видим сценарий снижения курса доллара ниже отметки 66 рублей до конца текущего года - Аналитика Онлайн
"Чем ближе окончание 2018 года, тем больше рисков сваливается на международную экономику. Падают американские фондовые рынки, лихорадит Европу, сделка ОПЕК+ пока не дала толчка для роста нефтяных котировок, лишь только приостановила их падение. Инвесторы очень рассчитывают на предновогоднее ралли на фондовых рынках. Однако есть высокая вероятность, что никакого ралли не будет, а к концу года будет бегство в безрисковые активы. На наш взгляд, это одна из причин возможного ослабления российской валюты под конец текущего года. Мы уже ранее неоднократно говорили, что ожидаем смещение торговли валютной пары доллар/рубль в диапазон от 67 до 68 рублей. Крайне маловероятным видим сценарий снижения курса доллара ниже отметки в 66 до конца текущего года", - указывает руководитель департамента аналитики компании Аналитика Онлайн Глеб Задоя.
.
11 декабря 2018 года 17:53
Нефтяной рынок к середине недели остаётся вблизи 60$. Главный аналитик "БКС Премьер" Антон Покатович полагает, что препятствием для роста нефтяных цен на данный момент служат лишь сомнения инвесторов. После итогов заседания ОПЕК+ и решения о возвращении к сокращению нефтедобычи на 1,2 млн барр.... читать дальше
.11 декабря 2018 года 17:20
Риски жесткого выхода Великобритании из ЕС нарастают с переносом даты голосования по соглашению о Brexit - Julius Baer
В понедельник появились новости о том, что премьер-министр Великобритании Тереза Мэй отложит голосование в Палате общин по соглашению с ЕС о Brexit, которое было запланировано на вечер вторника, указывает экономист Julius Baer Дэвид Мейер. Позднее она подтвердила это в выступлении перед... читать дальше
.11 декабря 2018 года 14:58
"Цена на нефть (февральский фьючерс марки Brent) во вторник 11 декабря к 14:15 мск повышалась на 0,5% до 60,27 доллара за баррель, - обращает внимание аналитик ГК "Форекс Клуб" Иван Марчена. - Рынок "черного золота" получает поддержку от сообщений из Ливии. В частности, национальная нефтяная... читать дальше
.11 декабря 2018 года 13:40
"После планомерного снижения на протяжении последних пяти недель, фунт вырвался за пределы диапазона и в понедельник отметился на минимумах апреля 2017 года немногим вышке уровня 1.25, который теперь представляет собой ключевой рубеж на пути вниз, - констатирует аналитик социальной сети для... читать дальше
.11 декабря 2018 года 12:41
"Основные криптовалюты продолжают свое падение, двигаясь в рамках сформировавшегося на рынке сильного нисходящего тренда, - указывает аналитик ГК "Форекс Клуб" Иван Марчена. - При этом они игнорируют даже некоторые позитивные новости. Так, например, инвесторы остались равнодушными к сообщению о... читать дальше
.11 декабря 2018 года 11:28
"Позитивные настроения участников рынка от сделки ОПЕК+ ослабляются ростом опасений в отношении того, что соглашение стран-экспортеров нефти может улучшить перспективы американских нефтедобытчиков. Напомним, что в текущем году уровень производства в США достиг нового исторического максимума – 11,7... читать дальше
.11 декабря 2018 года 10:20
При условии возвращения спроса на рисковые активы котировки Brent способны подняться к отметке 65 долл./барр. - Промсвязьбанк
"Вчера во время торгов в США котировки Brent упали ниже отметки 60 долл./барр. на фоне продолжения распродаж на американском фондовом рынке и укрепления доллара относительно других мировых валют. Противостояние между США и Китаем нарастает, и это беспокоит инвесторов, которые предпочитают... читать дальше
.11 декабря 2018 года 09:39
Американские фондовые индексы выросли по итогам сессии в понедельник. Фондовые индексы стран Азиатско-Тихоокеанского региона демонстрируют слабые и разнонаправленные изменения во вторник. Нефть эталонных марок умеренно поднимается в цене в ходе торгов во вторник. читать дальше
.11 декабря 2018 года 09:21
"Британская валюта в понедельник падала до 20-месячного минимума в паре к доллару после того, как Тереза Мэй объявила о переносе важного голосования за принятие плана Brexit. Сейчас фунт отошел от достигнутых накануне экстремумов и торгуется вблизи 1,2590. В то же время британская валюта остается... читать дальше
.10 декабря 2018 года 18:17
Решение ОПЕК+ может создать риски дефицита нефти в 2019г при сохранении цен на спотовом уровне - БКС
Решение ОПЕК+ сократить добычу на 1,2 млн баррелей в сутки не только способно устранить существующий избыток предложения, но и создает некоторые риски дефицита на рынке нефти в 2019 году, если цены останутся на спотовом уровне, сообщается в обзоре аналитиков "БКС Глобал Маркетс" Кирилла... читать дальше
.
ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:
.