Российским инвесторам сейчас стоит быть крайне осторожными - ИК "ФИНАМ"

"Российский фондовый рынок сегодня демонстрирует слабость, несмотря на позитивный внешний фон. Рублёвый индекс "Московской биржи" консолидируется в районе 2400 пунктов, показывая скромный рост около 0,1%, а валютный РТС подрастает на 0,4% и тестирует отметку 1140 пунктов. Российским инвесторам сейчас стоит быть крайне осторожными и не стоит сильно увеличивать долю акций в портфелях", - отмечает эксперт ИК "ФИНАМ" Василий Олейник.