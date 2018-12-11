Рынок ОФЗ стабилизируется - ИК "Церих Кэпитал Менеджмент"

"Отрадно отметить, что 9-е доходности ушли в прошлое. Мало того, 2-летки дают уже явно ниже 8%, и им нужно упасть на 1-1,5% в цене, чтобы вновь оказаться по доходности выше 8%. Рынок стабилизируется. Нерезиденты, увлекшиеся в 2016-2017 гг. и первой половине текущего года в игру carry trade, с рынка ушли. Без навеса продаж рынок стал постепенно "отжиматься" от не вполне справедливых значений. Если ожидаемые многими значения ключевой ставки будут в рамках 7-8%, то покупка или удержание в портфеле "длинных" ОФЗ выглядит оправданной. Потенциал прироста стоимости "тела", скажем, у ОФЗ 26216 - хотя бы 5-6%. Неплохие доходности можно видеть и в суверенном долге. Доходность в 5% годовых в долларах, даже для "длинных" государственных облигаций - очень неплохо. По крайней мере, эти бумаги вряд ли окажутся под прессом длительных распродаж. Россия - хороший заемщик. Западная Европа и США предлагают 3% долларовые доходности по, как видится, менее качественным долгам. Обычно, субфедеральные бумаги несколько доходнее ОФЗ, но в данный момент различия доходностей незначительны. Так что, с поправкой на более высокую ликвидность, ОФЗ, пожалуй, выглядят выигрышнее, или, как минимум, не хуже", - отмечает член Правления ИК "Церих Кэпитал Менеджмент" Андрей Хохрин.