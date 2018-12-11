Ливийские повстанцы поддерживают рынок нефти, рубль надеется на ЦБ РФ - ГК "Форекс Клуб"

"Цена на нефть (февральский фьючерс марки Brent) во вторник 11 декабря к 14:15 мск повышалась на 0,5% до 60,27 доллара за баррель, - обращает внимание аналитик ГК "Форекс Клуб" Иван Марчена. - Рынок "черного золота" получает поддержку от сообщений из Ливии. В частности, национальная нефтяная компания страны (NOC) объявила о форс-мажорной ситуации на крупнейшем в стране месторождении Шарара (Sharara) из-за его захвата местными вооружёнными группировками. Возможные потери оцениваются в 385 тысяч баррелей в сутки. Существует угроза и другим производственным объектам нефтяного сектора страны. В то же время, опасения по поводу неспособности ОПЕК+ сдержать снижение нефтяных котировок не дают им активно расти на ливийских новостях. Рубль на этом фоне днем умеренно повышался к доллару и в меньшей степени - к евро, отыгрывая курсовые колебания forex, где европейская валюта растет и опять нацелилась на уровень 1,14 доллара. Ожидания возможного повышения ключевой ставки ЦБ РФ еще на 0,25 процентных пункта до 7,75% годовых поддерживает курс рубля против основных резервных валют. В итоге, "американец" к 14:13 мск снижался с начала торгов на 0,35% до 66,41 рубля, евро - на 0,05% до 75,67 рубля. Рублевая цена барреля сорта Brent при этом колебалась около отметки 4,0 тысячи. До конца дня американская валюта будет находиться в диапазоне 65,8-67 рубля, евро - в коридоре 75-76,4 рубля".